Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die RWE-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Deepa Venkateswaran verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung auf das in Großbritannien anstehende Auktionsverfahren für erneuerbare Energien. Es handele sich wohl um die bislang wichtigste derartige Auktion mit existenziellen Auswirkungen auf die Ziele des Vereinigten Königreichs für saubere Energie bis 2030. Die Auktion werde auch als wichtiger Gradmesser für die Stärke des politischen Willens in Europa zur Energiewende dienen. RWE zähle zu den Unternehmen, die am meisten von einem günstigen Ausgang der Auktion profitieren sollten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die RWE-Aktie konnte um 12:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 36,60 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 6,56 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 147 299 RWE-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 31,2 Prozent.

