LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verliert am Donnerstagnachmittag

Der LUS-DAX verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste.

Um 15:57 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,60 Prozent auf 18 350,00 Punkte zurück.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 18 348,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 621,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.05.2024, bei 18 722,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.03.2024, den Stand von 17 971,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.06.2023, wurde der LUS-DAX mit 16 227,00 Punkten berechnet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 9,59 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 0,22 Prozent auf 22,59 EUR), Fresenius SE (-0,13 Prozent auf 30,01 EUR), QIAGEN (-0,27 Prozent auf 40,68 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,33 Prozent auf 26,94 EUR) und SAP SE (-0,37 Prozent auf 180,72 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Porsche Automobil vz (-5,04 Prozent auf 43,36 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,24 Prozent auf 106,00 EUR), Zalando (-2,99 Prozent auf 22,70 EUR), Siemens (-2,86 Prozent auf 173,00 EUR) und Porsche (-2,79 Prozent auf 70,34 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4 132 409 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,731 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

