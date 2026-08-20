Lyft Aktie

Lyft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049

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20.08.2026 05:11:33

Lyft Stock Analysis: Value Stock or Value Trap?

The risks from driverless car technology loom over Lyft (NASDAQ: LYFT).*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 17, 2026. The video was published on Aug.19, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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