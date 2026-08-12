M B Engineering hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

M B Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3,75 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,59 INR je Aktie erzielt worden.

M B Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,91 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 3,80 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,91 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at