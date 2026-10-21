M-I Homes Aktie
WKN: 888374 / ISIN: US55305B1017
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21.10.2026 13:42:32
M/I Homes Inc. Reports Fall In Q3 Profit
(RTTNews) - M/I Homes Inc. (MHO) reported earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $66.55 million, or $2.56 per share. This compares with $106.49 million, or $3.92 per share, last year.
Excluding items, M/I Homes Inc. reported adjusted earnings of $70.17 million or $2.70 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.9% to $1.076 billion from $1.131 billion last year.
M/I Homes Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $66.55 Mln. vs. $106.49 Mln. last year. -EPS: $2.56 vs. $3.92 last year. -Revenue: $1.076 Bln vs. $1.131 Bln last year.
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