MÄRKTE ASIEN/Nvidia belastet Technologietitel

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag überwiegend mit Abgaben gezeigt und diese im späten Geschäft ausgebaut. Den durch den überraschend optimistischen Ausblick des Rechenzentrenbetreibers Coreweave versprühten KI-Optimismus an der Wall Street hatten die lokalen Börsen bereits am Vortag gefeiert. Anleger beschäftigten sich stattdessen mit Blick auf den Technologiesektor mit dem Schicksal Nvidia-CEO Jensen Huang. Diesem droht laut Wall Street Journal der Rausschmiss, nachdem er sich mit einer mutmaßlich chinesischen Agentin eingelassen hatte. Eine Absetzung von Huang könnte Nvidia ohne einen klaren Nachfolgeplan ins Chaos stürzen, so die Befürchtung am Markt. Die Nachricht machte sich im gesamten KI-Sektor der USA bemerkbar - die Sektortitel gaben nachbörslich nach, Nvidia stürzten um 8,6 Prozent ab.

"Ein glaubwürdiger Nachfolger und ein klarer Übergangsplan könnten dazu beitragen, die Aktien zu stabilisieren", sagte Chefanlagestrategin Charu Chanana von Saxo Markets. Welche Auswirkungen ein Führungswechsel bei der US-KI-Ikone auf asiatische Sektorunternehmen haben wird, war unklar, aber Händler sprachen von einem weiteren Verunsicherungsfaktor.

Der technologielastige Kospi in Südkorea zeigte sich hoch volatil und pendelte zwischen Auf- und Abschlägen. Letztlich schloss der südkoreanische Leitindex 0,6 Prozent tiefer. Die Schwergewichte im Technologiesektor SK Hynix (-1,8%) und Samsung Electronics (+1%) präsentierten uneinheitlich. Der ebenfalls technologielastige Taiex-Index in Taiwan drehte ebenfalls ins Minus und büßte 2,6 Prozent ein. Der Kurs des weltgrößten Auftragschipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing verlor 2,3 Prozent.

Der japanische Nikkei-225 schloss mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 60.819 Zählern - belastet von Halbleitertiteln. So verbilligten sich Advantest um 4,6 Prozent. Nissan Motor sanken um 3,8 Prozent. Der Automobilhersteller schrieb wieder rote Zahlen und senkte die Absatzerwartung wegen der Schwäche in China. Positiv wurden dagegen die Drittquartalszahlen von Bridgestone aufgenommen, der Kurs des Reifenherstellers zog um 4 Prozent an.

Der US-Dollar bewegt sich aktuell auf dem höchsten Stand seit April 2025. Der Yen nähert sich wieder der potenziellen Interventionszone und der Greenback befindet sich in Sichtweite der historisch sensiblen Spanne von 160 bis 163 Yen.

In China verloren der HSI in Hongkong im späten Geschäft 1,3 Prozent und der Shanghai-Composite beendete den Handel 0,7 Prozent im Minus - belastet von gesunkenen Hoffnungen auf Zinssenkungen. Die chinesische Zentralbank hatte sich in ihrem jüngsten Quartalsbericht bedeckt gehalten. Die wichtigste Erkenntnis für Analysten lautete jedoch, dass kurzfristig keine Zinssenkungen in Sicht sind. Die People's Bank of China bekräftigte ihr Engagement für einen wachstumsfördernden, akkommodierenden geldpolitischen Kurs. Zugleich brachte sie erneut ihre Besorgnis über die Risiken zu niedriger Zinsen zum Ausdruck.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.146,80 -0,1 +5,0 06:00

Nikkei-225 60.819,36 -0,7 - 07:30

Topix 500 (Tokio) 3.077,27 +0,2 +15,7 07:30

Kospi (Seoul) 5.342,73 -0,6 +26,8 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.008,34 -1,3 -6,3 09:00

Shanghai-Composite 3.653,00 -0,8 -8,0 08:00

Straits-Times (Singapur) 5.292,33 +0,1 +13,9 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.225,25 +2,2 -39,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.585,85 -0,6 -5,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:39 % YTD

EUR/USD 1,1072 -0,2 1,1089 1,1154 -5,7

EUR/JPY 176,98 -0,1 177,17 177,21 -3,8

EUR/GBP 0,8352 +0,0 0,8351 0,8364 -4,2

USD/JPY 159,83 +0,0 159,77 158,87 +2,0

USD/KRW 1.333,52 -0,4 1.338,64 1.335,85 -7,4

USD/CNY 6,6680 -0,0 6,6703 6,6714 -4,7

USD/CNH 6,6675 -0,1 6,6737 6,6706 -4,4

USD/HKD 7,8439 -0,0 7,8447 7,8451 +0,8

AUD/USD 0,6825 -0,3 0,6846 0,6870 +2,3

NZD/USD 0,5549 -0,2 0,5562 0,5598 -3,6

BTC/USD 73.476,68 -1,1 74.314,31 73.796,60 -16,2

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,75 +0,3 0,22 86,53

Brent/ICE 92,85 +0,1 0,09 92,76

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.964,28 -0,6 -23,01 3.987,29

Silber 51,18 -1,0 -0,51 51,69

Platin 1.534,99 -0,1 -2,29 1.537,28

(Angaben ohne Gewähr)

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November 12, 2026 02:29 ET (07:29 GMT)