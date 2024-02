MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Vorsicht vor Feiertagspause in Hongkong

(Wiederholung)

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich ist es am Freitag an den Börsen in Ostasien und in Australien zugegangen. Impulse aus den USA gab es kaum, dort war die Tendenz gut behauptet. Wegen Feiertagen fand in Seoul und Schanghai kein Handel statt, dort wird auch zum Start der kommenden Woche bzw. in Schanghai die komplette nächste Woche nicht gehandelt. In Singapur und in Hongkong wurde verkürzt gehandelt. In Hongkong startet das Geschäft am Mittwoch erst wieder.

Der Nikkei-Index in Tokio legte um 0,1 Prozent zu auf 36.597 Punkte - er überstieg im Verlauf des Handels die runde Marke von 37.000 Punkten zum ersten Mal seit 34 Jahren wieder. Unterstützung kam vom Yen, der am Vortag nach Aussagen der japanischen Notenbank zur künftigen Geldpolitik stark nachgegeben hatte. Der Dollar kostete zuletzt 149,35 Yen, verglichen mit rund 148,50 zur gleichen Vortageszeit.

Der HSI in Hongkong ging 0,8 Prozent niedriger aus dem verkürzten Handelstag. In Sydney stand am Ende des Tages ein kleines Plus von 0,1 Prozent.

Investoren dürften es vor der Handelspause rund um die chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten vorgezogen haben, Positionen glattzustellen statt neue einzugehen, sagten Marktteilnehmer in Hongkong. Deutlich abwärts ging es für Aktien aus dem kriselnden Immobiliensektor. So verloren Longfor ebenso 6,7 Prozent wie Country Garden Services. China Vanke büßten 7,6 Prozent ein und Country Garden 2,9 Prozent.

In Tokio machten Softbank nach dem Satz vom Vortag erneut einen Sprung um 8,7 Prozent nach oben. Am Donnerstag hatte der Kurs von starken Ergebnisse der Halbleitertochter Arm profitiert, nun waren es die eigenen Geschäftszahlen des Telekommunikations- und Medienkonzerns, die die Aktie nach oben trieben. Softbank hat den ersten Quartalsgewinn seit mehr als einem Jahr eingefahren.

Im Autosektor ging es für Nissan Motor um 12 Prozent abwärts, nachdem der Drittquartalsgewinn um 42 Prozent eingebrochen war. Honda Motor verloren 1,8 Prozent. Zwar stieg der Quartalsgewinn, er verfehlte aber dennoch die Markterwartung.

Gut kamen dagegen die Geschäftszahlen von Kawasaki Heavy an, der Kurs stieg um fast 5 Prozent. Nachdem der Experte für Logistiksysteme Daifuku den Nettogewinnausblick angehoben hatte, ging es für die Aktie um 13 Prozent nach oben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.644,80 +0,1% +0,7%

Nikkei-225 (Tokio) 36.897,42 +0,1% +10,2%

Kospi (Seoul) Feiertag

Schanghai-Comp. Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) 15.746,58 -0,8% -6,9%

Straits-Times (Sing.) 3.138,30 -0,1% -2,6%

KLCI (Malaysia) 1.513,54 +0,1% +4,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0777 +0,0% 1,0777 1,0779 -2,4%

EUR/JPY 160,88 -0,0% 160,88 160,33 +3,4%

EUR/GBP 0,8536 -0,1% 0,8541 0,8535 -1,6%

GBP/USD 1,2625 +0,1% 1,2617 1,2628 -0,8%

USD/JPY 149,28 -0,0% 149,28 148,75 +5,9%

USD/KRW 1.331,68 -0,0% 1.331,96 1.328,39 +2,6%

USD/CNY 7,0985 -0,2% 7,1158 7,0969 -0,0%

USD/CNH 7,2112 -0,1% 7,2156 7,2092 +1,2%

USD/HKD 7,8207 -0,0% 7,8213 7,8200 +0,1%

AUD/USD 0,6506 +0,2% 0,6494 0,6519 -4,4%

NZD/USD 0,6132 +0,6% 0,6097 0,6109 -3,0%

Bitcoin

BTC/USD 46.304,11 +2,2% 45.300,01 44.558,82 +6,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,20 76,22 -0,0% -0,02 +5,6%

Brent/ICE 81,54 81,63 -0,1% -0,09 +6,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.034,88 2.034,37 +0,0% +0,51 -1,3%

Silber (Spot) 22,72 22,58 +0,6% +0,14 -4,5%

Platin (Spot) 892,73 889,50 +0,4% +3,23 -10,0%

Kupfer-Future 3,71 3,71 -0,0% -0,00 -4,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

