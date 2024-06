MÄRKTE ASIEN/Vortagsverluste wieder aufgeholt - Chipaktien schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien machen am Dienstag den Fehlstart in die Woche wieder wett und tendieren freundlich. Die durchwachsene Vorgabe der Wall Street mit deutlicheren Verlusten bei den technologielastigen Nasdaq-Indizes wird abgeschüttelt. Lediglich in Schanghai geht es mit dem Börsenbarometer etwas nach unten und zwar um 0,4 Prozent.

Größter Gewinner ist Sydney mit einem Plus von 1,1 Prozent, in Seoul und in Hongkong geht es um ein halbes Prozent aufwärts. Der Nikkei-Index in Tokio, der sich am Vortag der Abwärtstendenz entziehen konnte, legt um 0,6 Prozent auf 39.039 Punkte zu. Unterstützung kommt vom Yen, der weiter im Bereich eines 34-Jahrestiefs zum Dollar liegt. Auch wenn am Markt darüber spekuliert wird, hat Japan bislang noch nicht zur Stützung des Yen interveniert, nachdem es am Vortag zumindest bereits verbale Interventionen gegeben hatte.

Der schwache Yen befeuere Hoffnungen auf steigende Unternehmensgewinne, heißt es. Zum einen verbilligt er japanische Exporte, zum anderen bläht er im Ausland erzielte und in Yen transferierte Gewinne auf. Zu den Profiteuren werden unter anderem Autohersteller gesehen. Toyota steigen um weitere fast 4 Prozent, Honda um 2 Prozent und Mazda um 1,1 Prozent.

Auch in Seoul sind Autowerte gesucht. Hyundai Motor und Kia steigen um 3,0 bzw. 0,3 Prozent. Die Aktie des Autozulieferers HL Mando verteuert sich um 4,8 Prozent. Tendenziell verkauft werden derweil in der gesamten Region Halbleiteraktien, nachdem das Zugpferd Nvidia am Vortag den dritten Tag in Folge unter kräftigen Gewinnmitnahmen in den USA gelitten hat. SK Hynix büßen nach zunächst größeren Verlusten 0,2 Prozent ein, in Tokio verbilligen sich Tokyo Electron um gut 2 Prozent, in Hongkong geht es für SMIC um 3,2 Prozent abwärts.

In Sydney zeigen sich Qantas nur knapp behauptet. Die Fluglinie hat angekündigt, ihre regionale Flugzeugflotte aufzufrischen, will sich dabei aber innerhalb der prognostizierten Investitionen bewegen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.815,00 +1,1% +3,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.039,12 +0,6% +15,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.778,57 +0,5% +4,6% 08:00

Schanghai-Comp. 2.951,95 -0,4% -0,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.109,20 +0,5% +5,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.323,36 +0,3% +2,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.587,68 -0,1% +9,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:18 % YTD

EUR/USD 1,0737 +0,0% 1,0734 1,0706 -2,8%

EUR/JPY 171,25 -0,0% 171,32 170,97 +10,1%

EUR/GBP 0,8460 -0,0% 0,8461 0,8464 -2,5%

GBP/USD 1,2692 +0,0% 1,2686 1,2649 -0,3%

USD/JPY 159,50 -0,1% 159,61 159,69 +13,2%

USD/KRW 1.387,07 +0,1% 1.385,75 1.388,13 +6,9%

USD/CNY 7,1143 -0,0% 7,1160 7,1180 +0,2%

USD/CNH 7,2808 -0,0% 7,2836 7,2891 +2,0%

USD/HKD 7,8067 -0,0% 7,8079 7,8053 -0,0%

AUD/USD 0,6658 +0,0% 0,6656 0,6646 -2,2%

NZD/USD 0,6120 +0,0% 0,6119 0,6116 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 61.309,63 +2,1% 60.040,87 62.215,24 +40,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,69 81,63 +0,1% +0,06 +14,0%

Brent/ICE 86,06 86,01 +0,1% +0,05 +12,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.326,57 2.333,33 -0,3% -6,76 +12,8%

Silber (Spot) 29,53 29,68 -0,5% -0,15 +24,2%

Platin (Spot) 1.004,36 1.002,00 +0,2% +2,36 +1,3%

Kupfer-Future 4,44 4,44 +0,1% +0,00 +13,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2024 00:48 ET (04:48 GMT)