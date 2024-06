MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Verluste aus - Varta mit Warnung schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Verluste bis Freitagmittag aus. Diese stehen ganz im Zeichen des so genannten großen Hexentanzes. Am Mittag laufen die Juni-Optionen und Futures auf den Euro-Stoxx-50 sowie den DAX aus und am Abend die Optionen auf die Einzeltitel.

Der DAX verliert 0,4 Prozent auf 18.191 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,7 Prozent auf 4.915 ab. "Große Bewegungen sind an solchen Verfalltagen immer möglich", sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. "Der Fokus liegt ganz klar auf der 18.000", meint er mit Blick auf die offenen Positionen beim DAX. Das gelte sowohl für die Call- als auch für die Put-Seite. Größere offene Positionen liegen aber auch auf den Ausübungsmarken 18.200 und 18.300.

Besonders spannend sei die Situation beim S&P-500, heißt es. Das ausstehende Put-Volumen sei hier so hoch wie nie zuvor in der bis 1995 zurückreichenden Datenhistorie. Nun müsse sich zeigen, ob die Positionen verlängert würden oder nicht. Sollten sie nicht verlängert werden, könnte das den Index stützen.

Der Euro fällt etwas zurück auf 1,0683 Dollar, parallel zu deutlch fallenden Renditen am Anleihemarkt. Auslöser waren schwächere Einkaufsmanagerdaten aus Europa. Marktteilnehmer zeigen sich angesichts der Unsicherheiten rund um die kurzfristig anberaumte Parlamentswahl in Frankreich darüber nicht erstaunt. Mit Blick auf die EZB schüren die schwachen Konjunkturdaten Zinssenkungsfantasie.

Auch bei den Einzelwerten steht das Gerangel um die Basispreise vor dem Optionsverfall im Vordergrund. Rheinmetall können nach dem Rekordauftrag des Vortages weitere 0,9 Prozent zulegen. Infineon geben nach dem Schwächeanfall der US-Halbleiterwerte 3,1 Prozent ab. In der zweiten Reihe setzen Evotec ihre Erholung mit einem Plus von 1,4 Prozent fort.

Varta mit Umsatzwarnung

Der Batteriehersteller Varta hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und verweist auf ein sich weiter deutlich verschlechterndes Marktumfeld für Energiespeicher, insbesondere im zweiten Quartal. Varta rechnet nun mit einem Umsatz in der Spanne von 820 bis 870 Millionen Euro. Bisher hatte das Unternehmen für 2024 mindestens 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Für Varta geht es 3,5 Prozent nach unten.

Britvic ziehen um 6,6 Prozent an auf 1.081 Pence, Carlsberg sacken um 7,8 Prozent ab. Britvic hat nach eigenen Angaben auch ein zweites Angebot von Carlsberg über 1.250 Pence je Schein abgelehnt, weil es sich damit "signifikant" unterbewertet fühlt. Carlsberg will nun ihre Position überdenken. Der dänische Konzern hat nun bis zum 19. Juli zum Unterbreiten eines formellen Angebots Zeit.

Derweil müssen passive Anleger zu den Schlusskursen die beschlossenen Veränderungen in den Indizes nachvollziehen. In den MDAX werden Rational, Traton und Tui für Morphosys, Sixt und SMA Solar aufgenommen, in den TecDAX Elmos für Morphosys. Und im SDAX feiern Douglas ihr Debüt, Wüstenrot & Württembergische sowie Pfeiffer Vacuum müssen weichen.

Der SDAX steht nicht nur mit den Indexveränderungen im Fokus, sondern weil er 25 Jahre alt wird. Er umfasst die 70 Unternehmen hinter dem DAX und dem MDAX. "Und der SDAX ist eine Erfolgsgeschichte", sagt ein Marktanalyst. In den vergangenen zehn Jahren hat der SDAX sowohl den DAX als auch den MDAX deutlich geschlagen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.914,70 -0,7% -33,03 +8,7%

Stoxx-50 4.518,51 -0,6% -26,16 +10,4%

DAX 18.190,71 -0,4% -91,80 +8,4%

MDAX 25.436,02 -1,1% -279,74 -6,3%

TecDAX 3.281,93 -0,9% -29,49 -1,7%

SDAX 14.492,43 -0,7% -107,13 +3,8%

FTSE 8.227,64 -0,5% -44,82 +7,0%

CAC 7.635,73 -0,5% -35,61 +1,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,36 -0,07 -0,21

US-Zehnjahresrendite 4,23 -0,03 +0,35

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0683 -0,2% 1,0720 1,0718 -3,3%

EUR/JPY 169,85 -0,2% 170,43 170,07 +9,2%

EUR/CHF 0,9533 -0,1% 0,9555 0,9544 +2,7%

EUR/GBP 0,8454 -0,0% 0,8461 0,8452 -2,5%

USD/JPY 159,01 +0,1% 158,99 158,68 +12,9%

GBP/USD 1,2636 -0,2% 1,2669 1,2680 -0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2893 -0,0% 7,2865 7,2890 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 63.931,06 -1,7% 64.685,43 64.793,63 +46,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 85,65 85,71 -0,1% -0,06 +12,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,12 34,45 -0,9% -0,33 +7,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.364,48 2.359,98 +0,2% +4,50 +14,7%

Silber (Spot) 30,47 30,73 -0,8% -0,26 +28,1%

Platin (Spot) 998,30 983,00 +1,6% +15,30 +0,6%

Kupfer-Future 4,49 4,56 -1,5% -0,07 +14,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

June 21, 2024 07:08 ET (11:08 GMT)