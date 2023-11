MÄRKTE EUROPA/Börsen von günstigen Preisdaten getrieben

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Die Märkte standen ganz im Bann der neuesten Daten zur Inflationsentwicklung - und erhielten hier durchweg gute Nachrichten. Der Inflationsdruck in Deutschland hat im November deutlicher als erwartet nachgelassen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) sank gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent, erwartet worden war lediglich ein Rückgang um 0,2 Prozent. Das spricht für eine freundliche Lesung der europäischen Daten am Donnerstag.

"Diskussionen über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung dürften noch lauter und lebhafter werden", glaubt man beim Vermögensverwalter QC Partners. "Die Börsen schießen sich hier bereits auf den April ein", hieß es weiter. Die EZB werde bei ihrer nächsten Sitzung in zwei Wochen nicht darum herumkommen, diese neue Markterwartung zu kommentieren. Von daher dürften die verbleibenden Börsenwochen dieses Jahres durchaus turbulent bleiben. Die Geldmarktsätze preisen Zinssenkungen in der ersten Jahreshälfte 2024 ein.

Zinssensible Titel stehen auf Kaufliste

Entsprechend zeigten sich die Rentenmärkte weiter gut gelaunt, zinsempfindliche Aktienbranchen wie Technologie- und Immobilienwerte profitierten. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen fiel auf 2,42 Prozent. Der zyklischere DAX gewann 1,1 Prozent auf 16.166 Punkt. Der Euro-Stoxx-50 legte 0,5 Prozent auf 4.371 zu - hier drückten schwache Ölwerte, und das trotz sich erholender Ölpreise. Der Euro schafft es derweil weiter nicht, nachhaltig über die Marke von 1,10 Dollar zu steigen. Zum Börsenschluss notierte die Einheitswährung bei rund 1,0970.

Technologietitel (+1,7%) profitierten von den sinkenden Renditen, Infineon stiegen 4,2 Prozent, SAP 1,4 Prozent und für Siltronic ging es gleich 9 Prozent nach oben. Autowerte in Europa kletterten um 2,4 Prozent. BMW stiegen um 3,1 Prozent. Kurstreiber war die Aussicht, dass sinkende Zinsen den Kreditkauf von Autos erleichtern.

Entsprechend legten auch zinsempfindliche Immobilienwerte wie Vonovia um 2,4 Prozent zu. Aroundtown fielen dagegen um 2,4 Prozent, da die vorgelegten Geschäftszahlen kritisiert wurden.

Adidas (+3,3%) und Puma (+3,5%) schlossen nach den Geschäftszahlen von Foot Locker fester. Zwar fielen Umsätze und Gewinn von Foot Locker im dritten Quartal, allerdings weniger stark als erwartet. Ein starkes Black-Friday-Geschäft wirkte stützend. Außerdem hat Foot Locker die Prognose für das laufende Jahr angehoben.

Bei Nebenwerten wie Borussia Dortmund ging es um 5,6 Prozent höher. Der Verein steht im Achtelfinale der Champions League.

FDA warnt vor Atemgeräten von Philips

Philips gaben derweil an der Börse Amsterdam kräftig um 3,7 Prozent nach. Grund war eine Warnung der US-Gesundheitsbehörde FDA vor mangelnder Sicherheit bei Schlaf- und Atemtherapiegeräten. Der Konzern kämpft seit längerem mit Schwierigkeiten mit den eigenen Beatmungsgeräten.

Anleger reagierten freundlich auf den Umstand, dass Ferrovial ihre 25-Prozent-Beteiligung am Flughafen Heathrow verkauft. Der Erlös von 2,37 Milliarden Pfund lag über den Marktschätzungen. Die Citigroup äußerte sich positiv. Durch den Verkauf könnte nicht nur die Verschuldung von Ferrovial gesenkt werden, auch könnte es zu Ausschüttungen an die Aktionäre kommen. Ferrovial gewannen 1,9 Prozent.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.371,49 +23,47 +0,5% +15,2%

Stoxx-50 3.950,17 +7,10 +0,2% +8,2%

Stoxx-600 459,01 +1,97 +0,4% +8,0%

XETRA-DAX 16.166,45 +173,78 +1,1% +16,1%

FTSE-100 London 7.426,47 -28,77 -0,4% +0,0%

CAC-40 Paris 7.267,64 +17,51 +0,2% +12,3%

AEX Amsterdam 761,99 +0,62 +0,1% +10,6%

ATHEX-20 Athen 3.096,01 +11,96 +0,4% +37,5%

BEL-20 Brüssel 3.511,22 +6,03 +0,2% -5,1%

BUX Budapest 57.346,69 +170,58 +0,3% +31,0%

OMXH-25 Helsinki 4.364,51 +17,01 +0,4% -10,1%

ISE NAT. 30 Istanbul 8.635,91 -48,99 -0,6% +45,3%

OMXC-20 Kopenhagen 2.206,11 +16,91 +0,8% +20,2%

PSI 20 Lissabon 6.438,31 +1,19 +0,0% +12,5%

IBEX-35 Madrid 10.062,60 +59,20 +0,6% +22,3%

FTSE-MIB Mailand 29.688,45 +311,71 +1,1% +23,8%

OBX Oslo 1.190,85 -5,78 -0,5% +9,3%

PX Prag 1.389,18 +5,12 +0,4% +15,6%

OMXS-30 Stockholm 2.233,00 +18,19 +0,8% +9,3%

WIG-20 Warschau 2.222,44 -17,25 -0,8% +24,0%

ATX Wien 3.279,25 +11,70 +0,4% +4,6%

SMI Zürich 10.802,88 +42,50 +0,4% +0,7%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,43 -0,06 -0,14

US-Zehnjahresrendite 4,30 -0,02 +0,42

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:02 Uhr Di, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0971 -0,2% 1,1001 1,0991 +2,5%

EUR/JPY 161,73 -0,2% 161,91 162,18 +15,2%

EUR/CHF 0,9601 -0,5% 0,9643 0,9641 -3,0%

EUR/GBP 0,8647 -0,1% 0,8653 0,8660 -2,3%

USD/JPY 147,41 -0,0% 147,06 147,56 +12,4%

GBP/USD 1,2687 -0,1% 1,2717 1,2692 +4,9%

USD/CNH (Offshore) 7,1440 +0,2% 7,1227 7,1435 +3,1%

Bitcoin

BTC/USD 37.798,91 -0,2% 38.055,17 37.599,28 +127,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,25 76,41 +1,1% +0,84 +0,6%

Brent/ICE 82,34 81,68 +0,8% +0,66 +0,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,825 43,10 -7,6% -3,28 -52,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.042,10 2.041,53 +0,0% +0,58 +12,0%

Silber (Spot) 24,97 25,05 -0,3% -0,08 +4,2%

Platin (Spot) 935,78 946,00 -1,1% -10,22 -12,4%

Kupfer-Future 3,78 3,80 -0,7% -0,03 -0,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

