MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Vestas-Zahlen überzeugen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich auch am Mittwochnachmittag mit leichten Abgaben. Der DAX notiert 0,5 Prozent tiefer bei 16.948 Punkten, belastet von der Schwäche der Deutschen Post nach einer Platzierung. Ein kleines Kursfeuerwerk brennt der Börsenneuling Renk ab. Die Aktie liegt mit 19,23 Euro weit über dem Platzierungspreis von 15 Euro. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,2 Prozent auf 4.683 Punkte. Am Anleihemarkt tut sich wenig.

Die Stimmung für Aktien sei unverändert gut, für die Einzelwerte liefere die Berichtssaison die Impulse, heißt es. Störfeuer von der internationalen Nachrichtenlage gebe es keine. Für Entspannung sorge, dass die US-Renditen wieder etwas gesunken seien nach dem starken Anstieg an den Tagen zuvor.

Deutsche Post geben um 4 Prozent nach auf 42,61 Euro und sind eines der Schlusslichter im DAX. Auf den Kurs drückt, dass die staatseigene KfW 50 Millionen Aktien zu einem Preis von je 43,45 Euro an institutionelle Investoren verkauft hat. Nach Abschluss der Transaktion bleibt die KfW mit einem Gesamtanteil von ca. 16,5 Prozent die größte Aktionärin. Händler gewinnen der Platzierung aber auch Positives ab, weil dadurch der Streubesitz steige und möglicherweise auch das Gewicht im DAX.

Nach Übernahmegerüchten nun Geschäftszahlen bei Qiagen

Nachdem es am Dienstagnachmittag kurstreibende Übernahmespekulationen gab, lieferte Qiagen am späten Dienstagabend noch Quartalszahlen ab. Der Umsatz fiel 1 Prozent über dem Konsens aus, der Gewinn übertraf die Erwartung ebenso knapp. Der Ausblick lese sich leicht konservativ und könnte beim Umsatz eine Konsenskorrektur um 1 bis 2 Prozent nach unten bedeuten, so die Analysten von Jefferies. Qiagen liegen 2,6 Prozent hinten.

Hohe Rückstellungen belasteten derweil den operativen Gewinn von Hannover Rück. Das operative Ergebnis 2023 fiel deutlich unter der Markterwartung aus. Beim Nettogewinn übertraf der DAX-Konzern die eigene Erwartung dagegen dank eines positiven Steuereffekts und erfüllte auch die Analystenprognose. Den Ausblick 2024 hat der Rückversicherer bestätigt. Hannover Rück steigen um 1,3 Prozent.

Die Aktien der Sartorius-Familie stehen mit Kapitalmaßnahmen im Fokus. Sartorius hat gut 600.000 Aktien zu je 326 Euro platziert. Die rund 200 Millionen Euro sollen für die Entschuldung und die strategische Flexibilität des Unternehmens eingesetzt werden. Die französische Tochter Sartorius Stedim Biotech platzierte Aktien für etwa 1,2 Milliarden Euro. Die Mutter Sartorius trug die Kapitalerhöhung mit und kaufte für 400 Millionen Euro über 1,7 Millionen neue Stedim-Aktien. Sartorius gewinnen in dieser Gemengelage 0,7, während Stedim unverändert notieren.

Sehr gut kommen die Zahlen von Teamviewer (+6,3) an. Sie liegen durch die Bank über den Erwartungen. Umsatz- und Gewinnwachstum seien gut, die Margen weiter hoch, heißt es. Hinzu komme der Ausblick auf "weiteres" Margen- und Umsatzwachstum. Nach besseren Zahlen rücken CTS Eventim 6,4 Prozent vor.

Ganz anders bei Compugroup, der Aktie bricht um 15,9 Prozent ein. Das vierte Quartal habe zu einem schwächeren Jahresabschluss als erwartet geführt, heißt es von den Baader-Analysten. Der Ausblick decke sich aber mit den Erwartungen. Infineon fallen nach negativen Analystenkommentaren 4,9 Prozent.

Vestas-Zahlen stützen Sektor

Als "überraschend gut" werden die Zahlen von Vestas im Handel bezeichnet. Der Kurs des Windenergieunternehmens schnellt um 6,8 Prozent nach oben. Vestas verzeichnete ein starkes Schlussquartal mit einem Nettogewinn. Der Ordereingang lag über den Erwartungen, der Umsatz über dem Marktkonsens und den hauseigenen Zielen. Dazu fällt der Ausblick auf 2024 positiv aus. Im Sog steigen Nordex um 4,1 Prozent. Siemens Energy liegen 1 Prozent im Plus.

Akzo Nobel geben um 1,4 Prozent nach. Der niederländische Farbenhersteller hat im Schlussquartal beim operativen Ergebnis die Markterwartung um 4 Prozent verfehlt. Der 2024er-Ausblick liege im Rahmen der Erwartung, heißt es.

Der Börsengang des Rüstungskonzerns Renk kann mit einem ersten Kurs bei 17,50 Euro nur als geglückt eingestuft werden. Der Eigentümer, der Finanzinvestor Triton, platzierte insgesamt 33,3 Millionen Aktien zu je 15 Euro bei Privatinvestoren. Der Bruttoerlös liegt damit bei rund 500 Millionen Euro. Der Streubesitz wird bei 27 Prozent erwartet.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.683,15 -0,2% -7,72 +3,6%

Stoxx-50 4.239,44 -0,1% -4,49 +3,6%

DAX 16.948,18 -0,5% -85,06 +1,2%

MDAX 25.788,38 -0,1% -32,26 -5,0%

TecDAX 3.369,95 -0,7% -23,00 +1,0%

SDAX 13.774,67 -1,2% -173,80 -1,3%

FTSE 7.643,19 -0,5% -37,82 -0,7%

CAC 7.624,03 -0,2% -14,94 +1,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,29 -0,00 -0,28

US-Zehnjahresrendite 4,08 -0,02 +0,20

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:13 Di, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0772 +0,2% 1,0761 1,0744 -2,5%

EUR/JPY 159,17 +0,1% 159,72 159,14 +2,3%

EUR/CHF 0,9384 +0,3% 0,9355 0,9358 +1,1%

EUR/GBP 0,8528 -0,1% 0,8565 0,8543 -1,7%

USD/JPY 147,74 -0,1% 148,44 148,13 +4,9%

GBP/USD 1,2631 +0,2% 1,2565 1,2577 -0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2089 +0,1% 7,1986 7,1987 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 43.233,43 +0,1% 42.754,24 43.193,41 -0,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,66 73,31 +0,5% +0,35 +2,0%

Brent/ICE 79,15 78,59 +0,7% +0,56 +2,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,42 28,37 +0,2% +0,05 -11,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.042,38 2.035,70 +0,3% +6,69 -1,0%

Silber (Spot) 22,40 22,48 -0,3% -0,08 -5,8%

Platin (Spot) 891,16 906,50 -1,7% -15,34 -10,2%

Kupfer-Future 3,76 3,78 -0,4% -0,02 -3,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

