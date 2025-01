MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Technologieaktien klar Tagessieger - auch Autowerte ziehen an

DOW JONES--Etwas fester sind die europäischen Börsen am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX legt um 0,2 Prozent zu auf 19.949 Punkte, der Euro-Stoxx-50 stärker um 0,6 Prozent auf 4.900 Punkte. Letzterer wird insbesondere von festen Kursen im Technologiesegment gestützt, der entsprechende Stoxx-Subindex steigt um 2,4 Prozent und ist klar der Tagessieger vor den Autotiteln (+1,2%). Schlusslicht der Branchen sind die defensiven Nahrungsmittel- und Versorgeraktien. Am österreichischen Aktienmarkt geht es im Einklang mit den Nachbarbörsen nach oben. Dass dort eine mögliche eine Regierung unter Führung der rechten FPÖ wahrscheinlicher geworden ist, sorgt zunächst für keinen Impuls.

Am Gesamtmarkt ist es noch ruhig. In einigen Bundesländern sind wegen des Dreikönigsfeiertags die Börsen geschlossen, ebenso in Schweden und Finnland. In der Breite ist dennoch damit zu rechnen, dass das Handelsvolumen an den Börsen langsam wieder anzieht.

Positiv für die Stimmung wirken gute Konjunkturdaten aus China. Dort ist der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor im Dezember auf 52,2 von 51,5 tiefer in den Expansionsbereich über 50 Punkten gestiegen. Zuvor zeigte allerdings bereits der staatliche Index eine ganz ähnliche Bewegung.

In Europa stehen Revisionen der Einkaufsmanagerindizes für Dezember und neue Inflationsdaten aus Deutschland auf dem Tageskalender. Der EU-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe ist mit 51,6 einen Tick besser ausgefallen als erwartet. Dazu kommt der Sentix-Konjunkturindikator, der als Vorlauf für den wichtigen Ifo-Index gesehen wird. Highlight der Woche ist der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Anleger sollten sich derweil nicht zu früh freuen, dass Inflation kein Thema mehr ist. Die Fed-Gouverneurin Adriana Kugler betonte am Wochenende mit Blick auf das Inflationsziel der US-Notenbank von 2 Prozent: "Wir sind uns völlig klar darüber, dass wir das Ziel noch nicht erreicht haben".

Technologiewerte gesucht - Microsoft investiert Milliarden

Für Rückenwind bei den Technologieaktien sorgen gute Vorgaben der Wall Street. Dort war der Halbleitersubindex des S&P-500-Index um 3 Prozent gestiegen. Zur bereits zuversichtlichen Stimmung für die Branchenwerte hatte im späten Handelsverlauf auch Microsoft beigetragen mit der Ankündigung, im Geschäftsjahr rund 80 Milliarden Dollar in Datencenter investieren zu wollen. Der Stimmung zuträglich ist auch, dass der Apple-Zulieferer Foxconn gute Zahlen vorgelegt hat. Der taiwanesische Auftragsfertiger verzeichnete in fast allen wichtigen Segmenten ein Umsatzwachstum, das von der Nachfrage nach KI-Servern angetrieben wurde. Zudem startet die Technologiemesse CES in Las Vegas. Der Chef des KI-Flaggschiffs Nvidia, Jensen Huang, wird dort bereits am Berichtstag der Hauptredner sein.

Im DAX springen Infineon um 6,1 Prozent an, für ASML geht es in Amsterdam um 4,5 Prozent höher, für ASM International ebenfalls. Auch STMicro verteuern sich um 4,5 Prozent. Bei den deutschen Nebenwerten liegen Suss Microtec (+6,0%), Elmos (8+5,1%) und Aixtron (+6,7%) sehr fest.

Bei den Autoaktien setze der Markt auf eine Aufholjagd, nachdem sie die Verlierer des Vorjahres waren, heißt es. Für VW geht es um 2,3 Prozent nach oben. Hier stützt zusätzlich, dass VW gemeinsam mit der chinesischen Beteiligung XPeng ein Schnellladenetz für E-Autos aufbauen will.

Verkauft werden Rüstungsaktien. In Deutschland fallen Rheinmetall und Hensoldt, in Italien Leonardo um bis zu 2,8 Prozent, in London geben BAE Systems 1,8 Prozent nach.

Im SDAX geht es für Mutares um 3,7 Prozent nach oben. Die Beteiligungsgesellschaft erwirbt vom Nutzfahrzeughersteller Iveco dessen Feuerwehrtechnik-Tochter Magirus. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.900,38 +0,6% 28,93 +0,1%

Stoxx-50 4.320,78 +0,1% 4,74 +0,3%

DAX 19.948,51 +0,2% 42,43 +0,2%

MDAX 25.549,12 +0,2% 48,72 -0,2%

TecDAX 3.453,79 +1,1% 38,69 +1,1%

SDAX 13.891,71 +0,6% 76,19 +1,3%

FTSE 8.206,88 -0,2% -17,10 +1,3%

CAC 7.307,29 +0,3% 25,07 -1,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,44 +0,02 +0,08

US-Zehnjahresrendite 4,63 +0,03 +0,06

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0334 +0,3% 1,0315 1,0294 -0,2%

EUR/JPY 163,03 +0,6% 162,57 161,98 +0,1%

EUR/CHF 0,9376 +0,1% 0,9382 0,9365 -0,1%

EUR/GBP 0,8288 -0,1% 0,8288 0,8293 +0,2%

USD/JPY 157,76 +0,3% 157,62 157,36 +0,3%

GBP/USD 1,2467 +0,4% 1,2445 1,2413 -0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,3538 -0,1% 7,3553 7,3615 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 99.049,70 +0,4% 99.336,10 98.178,30 +4,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,56 73,96 -0,5% -0,40 +2,6%

Brent/ICE 76,14 76,51 -0,5% -0,37 +1,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 49,1 49,60 -1,0% -0,50 -1,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.627,97 2.640,23 -0,5% -12,26 +0,1%

Silber (Spot) 29,66 29,62 +0,1% +0,04 +2,7%

Platin (Spot) 939,33 941,43 -0,2% -2,10 +3,6%

Kupfer-Future 4,05 4,05 -0,2% -0,01 +1,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

