MÄRKTE EUROPA/Kleines Plus - Deutsche Post verdient weniger

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkten sind am Mittwoch im Plus in den Handel gestartet. Der DAX legt um 0,2 Prozent auf 17.727 Punkte zu - gebremst durch die Schwäche der Aktie der Deutschen Post nach Zahlenausweis. Der Euro-Stoxx-50 legt dagegen um 0,4 Prozent auf 4.912 Punkte zu. "Die Relative Stärke des DAX ist beeindruckend", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass der deutliche Rücksetzer an Wall Street den DAX unbeeindruckt lässt. "Offensichtlich sehen große internationale Anleger in Europa Nachholbedarf", so der Marktteilnehmer.

Im Blick steht am Nachmittag eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses. Daneben rückt mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt in den Blick, deren Höhepunkt am Freitag mit dem großen Arbeitsmarktbericht für Februar sein wird.

DHL verdient weniger

Die DHL Group (Deutsche Post -4%) fallen auf den tiefsten Stand seit November. "Zahlen und Ausblick sind relativ schwach", so ein Marktteilnehmer. Der Gewinn sei noch stärker zurückgegangen als befürchtet und der Ausblick deute auf wenig Aufwärtsdynamik hin. Zudem sei die Spanne der zusätzlichen Aktienrückkäufe mit 1 bis 4 Milliarden Euro extrem groß. Damit würden nun weitere Teile der Erholungsrally aus dem November und Dezember wieder abgegeben - zumal der Boom des Online-Handels vorbei sei.

Positiv werden dagegen die Geschäftszahlen von Symrise aufgenommen (+4,2%). Das Unternehmen ist im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter gewachsen, hat wegen gestiegener Rohstoff- und Produktionskosten aber weniger verdient als im Vorjahr. Das kurz vor Weihnachten gesenkte Margenziel wurde derweil erreicht. 2024 will der Duftstoff- und Aromenhersteller seinen Umsatz im Einklang mit den mittelfristigen Zielen erneut steigern und sieht auch die Rendite wieder am unteren Rand des Zielkorridors.

Die Aktie von Bayer legt leicht zu, nachdem das Unternehmen einen Prozess um vermeintliche Krebsrisiken seines Unkrautvernichtungsmittels Roundup in Philadelphia gewonnen hat. Der französische Rückversicherer Scor (+8%) verzeichnete starke Ergebnisse im vierten Quartal, die durch sein Sach- und Unfallsegment angetrieben wurden, wie es von Analyst James Shuck von Citi heißt. Der Nettogewinn lag dagegen aufgrund einer übermäßigen Steuerbelastung im Einklang mit dem Konsens. Der Dividendenboden von 1,80 Euro pro Aktie werde positiv gewertet, da er die Investoren beruhigen dürfte.

Morphosys und Bilfinger steigen in MDAX auf - Rational fliegt überraschend aus DAX-Familie

Die Aktien von Morphosys und Bilfinger steigen vom SDAX in den MDAX auf. Sie ersetzen dort die Aktien von Rational und Vitesco Technologies, wie die Deutsche Börse mitteilte. Vitesco steigen in den SDAX ab. Die Rational-Aktie (-2,8%) qualifiziere sich hingegen nicht mehr für einen Auswahlindex, "weil das Unternehmen ein Basiskriterium des Regelwerks nicht einhält. Daraus geht hervor, dass das Unternehmen nicht mit einer Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex übereinstimmt, die sich auf den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bezieht", heißt es in der Mitteilung der Börse weiter. Neu in den SDAX aufgenommen werden die Aktien von MLP. Im TecDAX werden künftig die Aktien von Eckert & Ziegler sowie die von Verbio vertreten sein. Beide Titel bleiben zusätzlich im SDAX. Den TecDAX verlassen müssen Verbio und Adtran Holdings. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 18. März in Kraft.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.911,67 +0,4% 18,60 +8,6%

Stoxx-50 4.310,37 +0,2% 6,72 +5,3%

DAX 17.726,78 +0,2% 28,38 +5,8%

MDAX 26.082,84 +0,3% 87,37 -3,9%

TecDAX 3.434,52 +0,2% 8,04 +2,9%

SDAX 13.753,06 +0,3% 39,67 -1,5%

FTSE 7.669,86 +0,3% 23,70 -1,5%

CAC 7.951,60 +0,2% 18,78 +5,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,35 +0,03 -0,22

US-Zehnjahresrendite 4,16 +0,01 +0,28

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:49 Uhr Di, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,0875 +0,2% 1,0862 1,0866 -1,5%

EUR/JPY 162,84 -0,0% 162,31 163,09 +4,6%

EUR/CHF 0,9615 +0,2% 0,9602 0,9596 +3,6%

EUR/GBP 0,8543 -0,0% 0,8547 0,8541 -1,5%

USD/JPY 149,76 -0,2% 149,49 150,12 +6,3%

GBP/USD 1,2729 +0,2% 1,2711 1,2721 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2161 +0,1% 7,2126 7,2103 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 67.115,48 +5,9% 66.069,62 65.411,98 +54,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,74 78,15 +0,8% +0,59 +8,8%

Brent/ICE 82,63 82,04 +0,7% +0,59 +7,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,29 27,30 -0,0% -0,01 -14,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.125,98 2.127,98 -0,1% -2,00 +3,1%

Silber (Spot) 23,72 23,73 -0,0% -0,00 -0,2%

Platin (Spot) 887,02 883,50 +0,4% +3,52 -10,6%

Kupfer-Future 3,86 3,85 +0,3% +0,01 -1,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

