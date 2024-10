MÄRKTE EUROPA/Schächere Eröffnung - LVMH-Zahlen drücken

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Mittwoch mit Abgaben in den Handel gestartet. Nach den schwachen ASML-Zahlen vom Vortag drückt nun ein enttäuschender Quartalsbericht von LVMH auf die Stimmung. Das lässt die Anleger vorsichtiger auf die gerade beginnende Berichtssaison für das dritte Quartal blicken. QC Partners spricht von "ersten großen Enttäuschungen".

Der DAX verliert 7 Punkte auf 19.479 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es wegen der Schwäche im Luxusgütersektor kräftiger um 0,5 Prozent auf 4.921 nach unten. Am Devisenmarkt bleibt der Euro mit 1,0881 Dollar klar unter der Marke von 1,0900. Nach dem jüngsten Abverkauf kommt es beim Ölpreis zu einer kleinen Erholung. Für Ölwerte geht es im frühen Geschäft um 0,8 Prozent nach oben.

Schwache LVMH-Aktien belasten gesamten Sektor

Schwache Quartalszahlen von LVMH (-5,3%) belasten nicht nur die Aktie selbst, sondern den gesamten Luxusgütersektor. Der Umsatz des französischen Konzerns sank im dritten Quartal im Jahresvergleich organisch um 3 Prozent auf 19,08 Milliarden Euro. Analysten hatten einen Umsatz von 19,94 Milliarden Euro prognostiziert und ein organisches Wachstum von 0,9 Prozent. Die Citigroup spricht von einer andauernden Wachstumspolarisierung zwischen den einzelnen Marken.

Hoffnungen auf eine Erholung seien verfrüht gewesen, heißt es bei RBC Capital Markets. Es bestehe nur eine begrenzte Klarheit, ob es in China zu einer Bodenbildung kommt und sich in den USA und Europa die Nachfrage wieder beschleunigt. Im Gefolge fallen Kering um 4 Prozent, Burberry um 2,9 Prozent und Richemont um 2 Prozent.

Dem negativen Umfeld können sich auch nicht Adidas (-3,7%) entziehen. Und das, obwohl der Sportartikelhersteller am Vorabend die Prognose erhöht hat. Das Betriebsergebnis soll nun auf rund 1,2 Milliarden Euro steigen nach bislang erwarteten rund 1,0 Milliarde Euro. Der Umsatz soll um rund 10 Prozent zulegen nach zuvor "hoch einstellig". Grund der Erhöhung sei ein starkes drittes Quartal.

Drägerwerk nach Zahlen volatil

Drägerwerk (-1,7%) zeigen sich nach Zahlen volatil. "Die Daten sind relativ gemixt, da ist kein klarer Trend erkennbar", sagt ein Händler. Jedoch mache sich auch bei Dräger eine aus China importierte Nachfrageschwäche besonders in der Medizintechnik bemerkbar. Der Umsatz lag daher marginal unter dem dritten Quartal des Vorjahres. Positiv seien aber die Auftragseingänge mit einem Anstieg um 2,6 Prozent zum Vorjahr.

Der vielbeachtete Bruttotransaktionswert (GTV) von Just Eat Takeaway ist im dritten Quartal laut der Citigroup 2 Prozent unter der Konsensschätzung ausgefallen. Positiv heben die Analysten allerdings den bestätigten Ausblick auf das laufende Jahr hervor. Für die Aktie von Just Eat Takeaway geht es an der Börse Amsterdam um 1,5 Prozent nach unten.

Eine Prognosesenkung des schweizerischen Labortechnikherstellers Tecan lässt dessen Aktie um fast 14 Prozent abstürzen. Im Gefolge verlieren Sartorius 4,2 Prozent und die Aktien ihrer französischen Tochter Sartorius Stedim 4,9 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.920,61 -0,5% -26,12 +8,8%

Stoxx-50 4.437,59 -0,2% -10,78 +8,4%

DAX 19.478,99 -0,0% -7,20 +16,3%

MDAX 27.003,26 +0,3% 68,26 -0,5%

TecDAX 3.379,89 -0,4% -12,53 +1,3%

SDAX 13.828,98 -0,1% -9,92 -0,9%

FTSE 8.315,74 +0,8% 66,46 +6,7%

CAC 7.486,75 -0,5% -35,22 -0,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,21 -0,02 -0,36

US-Zehnjahresrendite 4,02 -0,02 +0,14

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:35 Uhr Di, 17:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0881 -0,1% 1,0889 1,0902 -1,5%

EUR/JPY 162,62 +0,1% 162,56 162,74 +4,5%

EUR/CHF 0,9387 -0,0% 0,9392 0,9396 +1,2%

EUR/GBP 0,8372 +0,5% 0,8328 0,8327 -3,5%

USD/JPY 149,45 +0,2% 149,29 149,28 +6,1%

GBP/USD 1,2997 -0,6% 1,3076 1,3092 +2,2%

USD/CNH (Offshore) 7,1291 -0,1% 7,1285 7,1337 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 67.036,50 +0,9% 67.160,95 65.297,30 +54,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,63 70,58 +0,1% +0,05 -0,0%

Brent/ICE 74,49 74,25 +0,3% +0,24 -0,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 40,095 40,13 -0,1% -0,04 +9,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.675,99 2.662,66 +0,5% +13,33 +29,8%

Silber (Spot) 31,80 31,51 +0,9% +0,29 +33,8%

Platin (Spot) 1.000,83 989,00 +1,2% +11,83 +0,9%

Kupfer-Future 4,39 4,34 +1,2% +0,05 +11,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

