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28.08.2026 14:55:41
MÄRKTE USA/Alles wartet auf Warsh
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Die US-Börsen werden zum Start in den Freitag behauptet erwartet. Die Richtung für den Tag und möglicherweise auch die Tage danach dürfte der Auftritt des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole vorgeben. Warsh hält seine Rede um 16.00 Uhr MESZ. Das Hauptaugenmerk liegt auf Warshs Position zur Frage, ob die Inflation wegen einmaliger Schocks wie Zöllen und einem Krieg zu hoch ist oder ob die Wirtschaft zu heiß läuft. Dazu kommt die Frage, wie die Fed auf die jüngst angekündigten Maßnahmen des Finanzministeriums am Anleihemarkt zur Senkung der langfristigen Renditen reagieren wird.
Am Eröffnungstag des Symposiums am Donnerstag warnten einige Fed-Mitglieder vor den Risiken einer anhaltend hohen Inflation und deuteten auf die mögliche Notwendigkeit hin, die Zinsen in den kommenden Monaten anzuheben.
Warsh dürfte versuchen, das Vertrauen in das Engagement der Fed zur Eindämmung der Inflation wiederherzustellen, Bedenken hinsichtlich fiskalischer Dominanz zu zerstreuen, die Märkte davon zu überzeugen, dass weniger Abhängigkeit von der "Forward Guidance" die Stabilität nicht untergräbt, und Vertrauen in die von ihm installierten Arbeitsgruppen der Fed aufzubauen, erwarten die Ökonomen der Commonwealth Bank of Australia. Dies seien ambitionierte Ziele und angesichts von Warshs Abneigung gegenüber einer Forward Guidance bestehe ein Risiko, dass die Märkte seine Kommentare als nicht ausreichend entschlossen wahrnehmen könnten.
Am Anleihemarkt steigen die Renditen etwas, die Zehnjahresrendite um 2 Basispunkte auf 4,69 Prozent. Der Dollar tendiert gut behauptet, der Euro kostet 1,1640 Dollar. Am Ölmarkt tut sich wenig, das Barrel Brentöl kostet 89,30 Dollar, ein halbes Prozent weniger als am Vortag. Auch beim Gold tut sich wenig, die Feinunze kostet 4.591 Dollar.
Konjunkturdaten dürften angesichts der Warsh-Rede eher wenig Beachtung finden. Auf der Agenda stehen der August-Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und der von der Uni Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung in zweiter Lesung. Zudem werden die vorläufigen Ergebnisse einer Revision des Referenzwertes der Beschäftigtenzahlen für April 2025 bis März 2026.
Unternehmensseitig hat der Chipdesigner Marvell mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick die Erwartungen des Markts zwar leicht übertroffen, die "Flüsterschätzungen" hätten aber höher gelegen, zumal nachdem Nvidia am Vortag die Latte sehr hoch gelegt habe, heißt es im Handel. Die Marvell-Aktie gibt vorbörslich um 7,7 Prozent nach. Nvidia bewegen sich kaum. Am Donnerstag war der Kurs in Reaktion auf die starken Zahlen und einen beeindruckenden Ausblick um 8,7 Prozent gestiegen.
Paypal sacken um gut 14 Prozent ab. Einem Bericht von Bloomberg zufolge hat eine Gruppe, zu der das Zahlungsunternehmen Stripe und das Private-Equity-Unternehmen Advent International gehören, ihre Bemühungen um eine Übernahme des Fintech-Unternehmens aufgegeben.
Für Gap geht es um fast 19 Prozent aufwärts. Der Textilkonzern hat mit Michael Francis, ehemals Marketingchef beim Einzelhändler Target, einen erfahrenen Manager verpflichtet, der die schwächelnde Marke Old Navy wieder in die Spur bringen soll.
Gut kommen auch die Zahlen von Affirm Holdings an. Das Unternehmen, das "Jetzt kaufen und später bezahlen" anbietet, hat die Erwartungen übertroffen, vor allem beim Gewinn. Der Kurs steigt auf Nasgaq.com um 11 Prozent.
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,25 +0,01 4,25 4,22
5 Jahre 4,42 +0,02 4,42 4,39
10 Jahre 4,69 +0,02 4,69 4,67
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:15 Uhr
EUR/USD 1,1640 -0,1 -0,0011 1,1651 1,1651
EUR/JPY 185,8 +0,0 0,0800 185,72 185,6100
EUR/CHF 0,9362 -0,1 -0,0008 0,9370 0,9361
EUR/GBP 0,8573 +0,0 0,0001 0,8572 0,8574
USD/JPY 159,61 +0,1 0,2200 159,39 159,3000
GBP/USD 1,3575 -0,1 -0,0017 1,3592 1,3587
USD/CNY 6,7207 +0,0 0,0009 6,7198 6,7198
USD/CNH 6,7213 +0,0 0,0028 6,7185 6,7181
AUS/USD 0,7193 -0,0 -0,0001 0,7194 0,7193
Bitcoin/USD 79.513,66 -0,7 -577,62 80.091,28 80.684,34
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 82,77 -0,9 -0,76 83,53
Brent/ICE 89,32 -0,4 -0,38 89,70
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.595,43 -0,1 -5,57 4.601,00
Silber 70,53 +1,8 1,27 69,26
Platin 1.887,45 +2,2 41,04 1.846,41
(Angaben ohne Gewähr)
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/mpt
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2026 08:55 ET (12:55 GMT)
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