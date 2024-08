MÄRKTE USA/Börsen nach Erzeugerpreisen fester erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Dienstag mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500-Index liegt 0,6 Prozent im Plus. Im Fokus stehen in dieser Woche vor allem Preisdaten. So werden am Mittwoch die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für Juli veröffentlicht. Von den Daten erhofft man sich Hinweise auf den Zustand der US-Wirtschaft und den weiteren Zinskurs der US-Notenbank.

Den Anfang machten aber bereits die US-Erzeugerpreise. Der Preisdruck auf der Erzeugerebene in den USA hat im Juli nachgelassen. Die Erzeugerpreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 2,2 (Juni: 2,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Die Daten stützen damit die Erwartung, dass die US-Notenbank die Leitzinsen im September senken dürfte.

Die Stimmung wird daneben weiter von der geopolitisch angespannten Lage beeinflusst, wobei unklar ist, was davon möglicherwiese schon eingepreist wurde. Aktuell verdichten sich Hinweise, dass eine schon länger erwartete, aber bislang ausgebliebene militärische Aktion des Iran gegen Israel im Laufe der Woche erfolgen könnte. "Die Auswirkungen eines iranischen Angriffs auf die Aktienmärkte können wir nicht im Voraus modellieren", sagt Analyst Tom Lee von Fundstrat. Das bedeute, dass die Anleger vorsichtig agieren müssten.

Starbucks mit Kurssprung

Die Aktie von Starbucks legt vorbörslich kräftig um 13,6 Prozent zu. Die Kaffeehauskette hat den Chef ausgewechselt. Neuer CEO wird der derzeitige Chef von Chipotle Mexican Grill, Brian Niccol. Niccol werde sein Amt als CEO und Executive Chairman des Board of Directors am 9. September antreten, teilte Starbucks mit. Der bisherige Starbucks-Chef Laxman Narasimhan tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Die Personalie markiert einen abrupten Führungswechsel bei dem US-Konzern, der sein Geschäft umkrempelt und sich mit aktivistischen Investoren auseinandersetzen muss.

Home Depot geben nach Vorlage von Zweitquartalszahlen um 0,5 Prozent nach. Der Baumarktkonzern hat im abgelaufenen Quartal zwar mehr verdient als von Analysten erwartet, seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr aber gesenkt.

Dollar wenig verändert - Ölpreise geben etwas nach

Am Devisenmarkt zeigt sich der US-Dollar nach den Daten zu den Erzeugerpreisen etwas leichter. Der Dollarindex gibt 0,1 Prozent nach. Die Blicke richten sich nun auf die Veröffentlichung der Verbraucherpreise zur Wochenmitte.

Am Anleihmarkt geben die Renditen etwas nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt um 2,7 Basispunkte auf 3,88 Prozent.

Die Ölpreise geben nach dem deutlichen Vortagesanstieg nun etwas nach. Die Preise für WTI und Brent sinken um bis zu 0,5 Prozent. Zuletzt hatten die anhalten geopolitischen Spannungen vor allem in Nahen Osten die Preise nach oben gezogen.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,98 -4,3 4,02 -44,5

5 Jahre 3,71 -3,1 3,75 -28,6

7 Jahre 3,77 -2,4 3,79 -20,2

10 Jahre 3,88 -2,1 3,90 0,4

30 Jahre 4,19 -1,1 4,20 22,0

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:37 Mo, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0943 +0,1% 1,0933 1,0936 -0,9%

EUR/JPY 161,21 +0,2% 161,64 161,50 +3,6%

EUR/CHF 0,9483 +0,3% 0,9485 0,9488 +2,2%

EUR/GBP 0,8543 -0,2% 0,8540 0,8553 -1,5%

USD/JPY 147,34 +0,1% 147,81 147,67 +4,6%

GBP/USD 1,2808 +0,3% 1,2804 1,2788 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1619 -0,2% 7,1749 7,1818 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 58.951,40 -0,1% 59.288,70 60.337,10 +35,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,86 80,06 -0,2% -0,20 +11,9%

Brent/ICE 81,85 82,30 -0,5% -0,45 +8,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,955 39,81 +0,4% +0,15 +22,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.469,48 2.468,83 +0,0% +0,66 +19,7%

Silber (Spot) 27,75 28,03 -1,0% -0,28 +16,7%

Platin (Spot) 936,10 941,50 -0,6% -5,40 -5,6%

Kupfer-Future 4,04 4,07 -0,6% -0,02 +2,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

