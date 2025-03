NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind

Am Montagabend zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 2,16 Prozent stärker bei 20 180,44 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,45 Prozent höher bei 20 041,21 Punkten in den Montagshandel, nach 19 753,97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 20 208,84 Punkte, das Tagestief hingegen 20 024,97 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 24.02.2025, den Wert von 21 352,08 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.12.2024, den Wert von 21 797,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18 339,44 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 sank der Index bereits um 3,79 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22 222,61 Punkten. Bei 19 152,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Tesla (+ 11,93 Prozent auf 278,39 USD), Strategy (+ 10,43 Prozent auf 335,72 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,96 Prozent auf 113,85 USD), Palantir (+ 6,37 Prozent auf 96,75 USD) und NXP Semiconductors (+ 5,22 Prozent auf 211,12 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Starbucks (-1,39 Prozent auf 95,72 USD), The Kraft Heinz Company (-1,36 Prozent auf 29,12 USD), AstraZeneca (-1,12 Prozent auf 74,09 USD), American Electric Power (-0,88 Prozent auf 104,18 USD) und Amgen (-0,53 Prozent auf 314,38 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 51 100 933 Aktien gehandelt. Mit 3,024 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 7,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,43 Prozent die höchste Dividendenrendite.

