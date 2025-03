Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende fester

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,39 Prozent höher bei 19 753,97 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1,07 Prozent auf 19 466,44 Punkte an der Kurstafel, nach 19 677,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19 409,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 767,98 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,423 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 21.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 614,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, den Stand von 21 289,15 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 21.03.2024, bei 18 320,38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Minus von 5,82 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 19 152,57 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lucid (+ 6,14 Prozent auf 2,42 USD), Tesla (+ 5,27 Prozent auf 248,71 USD), Palantir (+ 4,09 Prozent auf 90,96 USD), Dollar Tree (+ 3,34 Prozent auf 66,75 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 2,54 Prozent auf 165,22 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Micron Technology (-8,04 Prozent auf 94,72 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-3,27 Prozent auf 126,64 USD), Marriott (-3,00 Prozent auf 237,49 USD), ASML (-2,43 Prozent auf 716,22 USD) und Starbucks (-2,23 Prozent auf 97,07 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 83 423 071 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,986 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

2025 präsentiert die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,40 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at