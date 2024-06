MÄRKTE USA/Fester - Nasdaq-Indizes klar vorne - HPE-Aktie haussiert

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem freundlichen Schluss am Vortag geht es an der Wall Street am Mittwoch weiter aufwärts. Die jüngst etwas stärker in den Vordergrund gerückten Konjunktursorgen werden wieder von der Spekulation auf bald sinkende Zinsen und weiter sinkende Renditen überlagert. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,2 Prozent auf 38.774 Punkte, der S&P-500 um 0,7 Prozent. Klare Tagesfavoriten sind die Nasdaq-Indizes, die um bis zu 1,4 Prozent steigen. Sie gelten wegen der in ihnen enthaltenen vielen hoch bewerteten Technologie- und Wachstumsaktien als besonders zinsempfindlich.

Rückenwind für die Zinssenkungshoffnungen kommt vom Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP. Demnach wurden im US-Privatsektor im Mai etwas weniger Stellen geschaffen als erwartet. Zugleich ist der Bericht nicht so schwach, dass er Konjunktursorgen auslöst. Verwiesen wird am Markt auch auf die auf Viermonatstiefs gesunkenen Erdölpreise. Diese dämmten die Inflation ein, was ebenfalls Zinssenkungen begünstige. Gestützt wird die Stimmung auch davon, dass die kanadische Notenbank die Zinsen gesenkt hat, was von der EZB am Donnerstag ebenfalls erwartet wird.

Mittlerweile wird eine erste Zinssenkung in den USA im September wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 70 Prozent eingepreist. Vor Wochenfrist waren es noch 55 Prozent. In diesem Umfeld geben die Renditen nach ihrer jüngsten Talfahrt weiter nach. Der Dollar zeigt sich zum Euro einen Tick fester, der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent. Der Kanada-Dollar gibt zum US-Dollar nur leicht nach. Laut den Devisenexperten der Commerzbank wurde die Zinssenkung in Kanada mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit erwartet.

Konjunktursorgen werden unterdessen gedämpft vom deutlich stärker als erwartet gestiegenen ISM-Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor im Mai. Daneben wurde auch aus dem für die Weltkonjunktur wichtigen China ein starker Einkaufsmanagerindex berichtet.

Die Erdölpreise zeigen sich nach den jüngsten Einbußen stabilisiert und legen leicht zu. Mehr als eine technische Erholung wollen Händler aber nicht erkennen. Trotz positiver Konjunkturdaten aus China blieben die Nachfragesorgen. Zudem sei die Enttäuschung über das Vorgehen der Kartellgruppe Opec+ noch nicht verdaut. Derweil sind in der zurückliegenden Woche die US-Ölvorräte etwas gestiegen, wohingegen Experten einen Rückgang erwartet hatten.

Hewlett Packard Enterprise haussieren

Bei den Einzelwerten stehen Hewlett Packard Enterprise (HPE) mit einem Kurssprung um 12 Prozent im Fokus. Die Ergebnisse des Server- und Cloud-Software-Unternehmens haben die Erwartungen übertroffen. Dabei verdoppelte sich Quartalsumsatz mit KI-Servern. Die guten KI-Zahlen von HPE treiben den auf Rekordhoch liegenden Kurs des KI-Trendsetters Nvidia um weitere 3,0 Prozent.

Für Crowdstrike geht es nach der Vorlage überraschend starker Quartalszahlen und einem zuversichtlichen Ausblick um 8,3 Prozent nach oben. Im Sog gewinnen die Kurse der Cybersicherheitkonkurrenten Palo Alto und Zscaler 1,5 bzw. 2,1 Prozent.

Der Spezialist für Versicherungssoftware, Guidewire Software, hat seine Jahresprognose erhöht nach besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen. Der Kurs macht einen Satz um 16 Prozent.

Tesla (+0,5%) zeigen sich wenig beeindruckt davon, dass laut Elon Musk Chips von Nvidia, die ursprünglich für die Tesla-Produktion vorgesehen waren, wegen logistischer Probleme an das Social-Media-Unternehmen X umgeleitet wurden.

Dollar Tree geben nach wie erwartet ausgefallenen Quartalszahlen um 4,6 Prozent nach. Der Einzelhändler teilte auch mit, dass ungünstiges Wetter die Umsatzentwicklung in der wichtigen Osterzeit gebremst habe. Dazu prüft Dollar Tree einen möglichen Verkauf oder eine Abspaltung von Family Dollar.

Amazon (+0,8%) zeigen sich wenig beeindruckt davon, dass sich gewerkschalftliche Arbeitnehmergruppen zusammenschließen wollen, was ihnen eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber dem Unternehmen verschafft.

NXP Semiconductors gewinnen 2,7 Prozent, gestützt von der Nachricht, gemeinsam mit Vanguard International Semiconductor für 7,8 Milliarden Dollar ein neues Werk in Singapur errichten zu wollen.

Walkme machen einen Sprung um gut 42 Prozent. Die deutsche SAP übernimmt das israelische Unternehmen für 1,5 Milliarden Dollar, einen an der Nasdaq notierten Softwareanbieter.

