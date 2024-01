MÄRKTE USA/Leichte Erholung - TSMC-Zahlen stützen Technologiewerte

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch verzeichnen die US-Börsen zum Start in den Donnerstagshandel eine Gegenbewegung. Der Dow-Jones-Index sinkt um 0,2 Prozent auf 37.208 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,4 Prozent zu und der Nasdaq-Composite um 0,9 Prozent. Technologiewerte erhalten einen Schub von den Geschäftszahlen des taiwanischen Chipherstellers TSMC, die als ermutigend aufgefasst werden.

In den vergangenen Tagen waren an der Wall Street Zinssenkungshoffnungen ausgepreist worden, nachdem US-Notenbankvertreter mit falkenhaften Äußerungen entsprechende Erwartungen gedämpft hatten. Auch Konjunkturdaten sprachen gegen baldige Zinssenkungen. Unter anderem zeigten die am Mittwoch veröffentlichten Einzelhandelsumsätze einen überraschend deutlichen Anstieg im Dezember, was von einer ungebrochenen Konsumfreude der Amerikaner zeugte.

Auch am Donnerstag wurden einige Konjunkturdaten von Rang veröffentlicht: Die Baubeginne gingen im Dezember nicht so stark zurück wie angenommen und es wurden mehr Baugenehmigungen erteilt als erwartet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der Vorwoche wider Erwarten. Der Philadelphia Fed Index verharrte dagegen im Januar im negativen Bereich und erholte sich weniger stark als von Ökonomen prognostiziert.

Unternehmensseitig hat am Mittwoch nach Börsenschluss der Aluminiumkonzern Alcoa Geschäftszahlen zum vierten Quartal vorgelegt. Die Aktie reagiert mit einem Plus von 4,5 Prozent darauf, dass Alcoa den Verlust stärker als angenommen verringert hat.

Als durchwachsen wurden die Geschäftszahlen des Klebstoffherstellers HB Fuller eingestuft; die Aktie tendiert knapp behauptet. Gut kommen dagegen die Zahlen von Fastenal (+6,3%) an. Der Anbieter von Schraub- und Verbindungselementen hat im Schlussquartal von der Nachfrage nach Sicherheitstechnik profitiert.

Die Meta-Aktie legt um 1,1 Prozent zu, nachdem Sheryl Sandberg mitgeteilt hat, nun auch das Board der Facebook-Mutter zu verlassen. Ab Mai wird sie dem Unternehmen als informelle Beraterin zur Verfügung stehen. Sandberg war im September 2022 nach 14 Jahren vom Amt des COO zurückgetreten.

Die Anleiherenditen zeigen sich nach ihrem Anstieg der vergangenen Tage nun wenig verändert. Auch der Dollar tritt mehr oder weniger auf der Stelle. Die Analysten der Danske Bank sehen den Greenback jedoch gut unterstützt durch die gestiegenen Anleiherenditen und die höhere Risikoaversion der Anleger.

Etwas fester tendieren die Ölpreise. Sie profitieren von Befürchtungen, dass es infolge des Konflikts im Roten Meer zu Lieferengpässen kommen könnte. Auch ein Kälteeinbruch in den USA und die Erwartungen der Opec an die Ölnachfrage stützen die Preise. Die Akteure halten sich aber in Erwartung der wöchentlichen Lagerbestandsdaten zurück, die die staatliche Energy Information Administration (EIA) am Donnerstag veröffentlicht.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 37.207,79 -0,2% -58,88 -1,3%

S&P-500 4.758,03 +0,4% 18,82 -0,3%

Nasdaq-Comp. 14.996,27 +0,9% 140,65 -0,1%

Nasdaq-100 16.904,60 +1,0% 168,32 +0,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,33 -3,0 4,36 -9,1

5 Jahre 4,02 -1,4 4,03 1,7

7 Jahre 4,09 +1,2 4,08 11,9

10 Jahre 4,11 +0,4 4,11 23,0

30 Jahre 4,33 +1,1 4,32 35,8

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:30 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0862 -0,2% 1,0894 1,0849 -1,7%

EUR/JPY 160,70 -0,3% 161,08 161,09 +3,3%

EUR/CHF 0,9423 +0,1% 0,9419 0,9409 +1,6%

EUR/GBP 0,8576 -0,1% 0,8586 0,8569 -1,1%

USD/JPY 147,95 -0,1% 147,87 148,45 +5,0%

GBP/USD 1,2666 -0,1% 1,2687 1,2662 -0,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2173 -0,1% 7,2143 7,2295 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 42.528,31 -0,3% 42.855,51 42.373,03 -2,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,98 72,56 +0,6% +0,42 +1,4%

Brent/ICE 78,29 77,88 +0,5% +0,41 +1,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,285 27,80 +1,8% +0,49 -13,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.012,38 2.006,22 +0,3% +6,17 -2,4%

Silber (Spot) 22,48 22,58 -0,4% -0,09 -5,4%

Platin (Spot) 902,10 885,00 +1,9% +17,10 -9,1%

Kupfer-Future 3,72 3,73 -0,3% -0,01 -4,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

January 18, 2024