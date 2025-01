MÄRKTE USA/Wall Street von andauernden Zinssorgen belastet

DOW JONES--Die US-Börsen zeigen sich zu Wochenbeginn nach den deutlichen Kursverlusten am Freitag uneinheitlich. Gegen Mittag (Ortszeit) notiert der Dow-Jones-Index 0,4 Prozent fester bei 42.098 Punkten. Gestützt wird der Index von kräftigen Kursgewinnen in Unitedhealth (+4,3%). Auch Caterpillar (+2,3%) und Chevron (+1,7%) liegen deutlicher im Plus. Der S&P-500 gibt indessen um 0,5 Prozent nach. Für den technologielastigen Nasdaq-Composite geht es um 1,1 Prozent nach unten.

Die überraschend starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag wirken nach, heißt es aus dem Markt. In den USA waren im Dezember deutlich mehr Stellen geschaffen worden als erwartet, was der Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank einen zusätzlichen Dämpfer verpasste und für steigende Renditen am Anleihemarkt sorgte. Am Montag geht es mit den Marktzinsen weiter nach oben. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 2,7 Basispunkte auf 4,79 Prozent.

Johnson & Johnson und T-Mobile mit Aufschlägen - Tesla im Minus

Unternehmensseitig steigen Johnson & Johnson um 0,6 Prozent. Medienberichten zufolge plant das Unternehmen den Kauf des Biotechnologie-Unternehmens Intracellular. Dessen Aktie macht einen Satz von rund 34 Prozent.

Die Aktie von Goldman Sachs gibt leicht um 0,1 Prozent nach. Die Investmentbank will sich verstärkt auf private Kreditvergabe konzentrieren. Die Bank will drei Schlüsselbereiche ihrer globalen Bank- und Marktabteilung zusammenlegen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Goldman wolle den dabei entstehenden Bereich "Capital Solutions Group" nennen.

Tesla fallen um 1,2 Prozent. Mit seiner Forderung nach einer Abkehr von der Umweltpolitik des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden könnte sich Tesla-CEO Elon Musk , den der designierte US-Präsident Donald Trump zu seinem Berater erkoren hat, ins eigene Fleisch schneiden. Die bislang generierten hohen Einnahmen aus dem Verkauf von Emissionsrechten in den USA könnten wegfallen, wenn die neue US-Regierung wie angekündigt die unter dem amtierenden Präsidenten Joe Biden verabschiedeten Umweltgesetze zurücknehmen würde, schrieb das Nachrichtenportal Axios am Wochenende. Die Gewinnmarge von Tesla wäre in diesem Fall niedriger als die von General Motors, so Axios.

Die Aktie von T-Mobile steigt um 1,5 Prozent. Der Mobilfunkanbieter kauft für rund 600 Millionen Dollar in bar Vistar Media, ein auf Außenwerbung spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in New York.

Eli Lilly (-1,3%) verstärkt sein Portfolio an Krebstherapien mit einem milliardenschweren Zukauf. Wie der US-Pharmakonzern mitteilte, übernimmt er das Brustkrebs-Behandlungsportfolio von Scorpion Therapeutics für bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar in bar.

Moderna brechen indes um 20,1 Prozent ein. Der Impfstoffhersteller verschreckt mit einem äußerst schwachen Umsatzausblick 2025.

Dollar etwas fester - Ölpreise steigen

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas fester. Der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf die schwindenden Zinssenkungserwartungen. Der Euro pendelt um die Marke von 1,02 Dollar. "Die Parität ist nahe, 95 Dollar-Cent je Euro sind möglich", so ein Marktanalyst.

Verschärfte US-Sanktionen gegen Russland geben den Ölpreisen Auftrieb. Die Sanktionen zielen darauf ab, den Ölhandel Russlands mit China und Indien zu unterbrechen und diese beiden Hauptabnehmer russischen Öls dazu zu zwingen, auf andere Bezugsquellen auszuweichen. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 2,9 Prozent.

Der Goldpreis gibt deutlich nach. Der Preis für die Feinunze sinkt um 1,0 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf die hohen Marktzinsen, die das selbst zinslose Edelmetall für Anleger unattraktiver macht.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.097,59 +0,4% 159,14 -1,1%

S&P-500 5.800,58 -0,5% -26,46 -1,4%

Nasdaq-Comp. 18.942,30 -1,1% -219,33 -1,9%

Nasdaq-100 20.645,77 -1,0% -201,81 -1,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,40 +2,1 4,38 16,0

5 Jahre 4,61 +4,2 4,56 22,7

7 Jahre 4,71 +3,1 4,68 23,0

10 Jahre 4,79 +2,7 4,76 22,2

30 Jahre 4,98 +3,4 4,94 19,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:29 Fr, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0214 -0,3% 1,0209 1,0229 -1,4%

EUR/JPY 160,92 -0,4% 160,72 161,47 -1,2%

EUR/CHF 0,9383 -0,1% 0,9368 0,9390 0%

EUR/GBP 0,8396 +0,0% 0,8417 0,8385 +1,5%

USD/JPY 157,55 -0,1% 157,44 157,87 +0,1%

GBP/USD 1,2166 -0,3% 1,2128 1,2196 -2,8%

USD/CNH (Offshore) 7,3507 -0,2% 7,3543 7,3598 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 91.932,15 -2,1% 93.692,50 93.735,10 -2,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,82 76,57 +2,9% +2,25 +9,9%

Brent/ICE 81,24 79,76 +1,9% +1,48 +8,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 48,52 45,45 +6,8% +3,08 -10,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.664,82 2.690,45 -1,0% -25,63 +1,6%

Silber (Spot) 29,65 30,41 -2,5% -0,76 +2,7%

Platin (Spot) 959,43 958,80 +0,1% +0,63 +5,8%

Kupfer-Future 4,30 4,28 +0,5% +0,02 +7,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

