Manpower Aktie
WKN: 881964 / ISIN: US56418H1005
|
29.01.2026 14:08:33
ManpowerGroup Inc. Bottom Line Advances In Q4
(RTTNews) - ManpowerGroup Inc. (MAN) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $30.2 million, or $0.64 per share. This compares with $22.5 million, or $0.47 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.1% to $4.713 billion from $4.399 billion last year.
ManpowerGroup Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $30.2 Mln. vs. $22.5 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.47 last year. -Revenue: $4.713 Bln vs. $4.399 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Manpower Inc.
|
28.01.26
|Ausblick: Manpower legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Manpower legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Ausblick: Manpower stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)