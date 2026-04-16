Manpower Aktie

Manpower für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881964 / ISIN: US56418H1005

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16.04.2026 14:08:23

ManpowerGroup Sees EPS Growth In Q2 - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Thursday, workforce solutions company ManpowerGroup, Inc. (MAN) said it expects earnings for the second quarter in a range of $0.91 to $1.01 per share.

The guidance includes an estimated favorable currency impact of 5 cents and a 43% effective tax rate.

The company said its expanded global strategic transformation program is now expected to deliver $200 million in permanent cost savings in 2028.

MAN closed Wednesday's regular trading session on the NYSE at $30.73, up $1.50 or 5.13 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

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