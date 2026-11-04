Extensions Aktie
WKN DE: A0YGTY / ISIN: US30225Y1010
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04.11.2026 01:26:22
Manulife US Reit prioritises debt extensions, seeks lender waivers to exit restructuring
Its Q3 distributable income rises 30.3% to US$6 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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