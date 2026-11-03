Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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03.11.2026 12:23:22
Many Turkish 'guest workers' hit by poverty in old age
West Germany and Turkey signed an agreement allowing the temporary recruitment of workers on October 30, 1961. Sixty-five years on, many so-called 'guest workers' can't live from their pensions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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