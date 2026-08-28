Rogers Aktie
WKN: 863178 / ISIN: US7751331015
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28.08.2026 15:59:02
Maplebear CEO Chris Rogers Sells 7,606 Shares
Chris Rogers, President and CEO of Maplebear Inc. (NASDAQ:CART), sold 7,606 shares of common stock on Aug. 19, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($48.95); post-transaction value based on Aug. 19, 2026 market close ($50.67).Maplebear operates as a critical technology infrastructure provider for the grocery retail industry, serving as an enablement partner that bridges retailers, consumers, and brands. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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