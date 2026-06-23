Soluna Holdings Aktie
WKN DE: A3EW9W / ISIN: US5835433013
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23.06.2026 14:45:00
Mara Holdings vs. Soluna Holdings: Which AI Pivot Is More Compelling?
When most tech sector investors think of neocloud businesses, the ones that come to mind are Nebius (NASDAQ: NBIS) and Iren (NASDAQ: IREN). And both of them have performed well for those who have held their shares over the last year and a half, delivering multibagger returns.However, at this point, the AI data center operators offering investors the best chances for high returns may be a couple that aren't on most people's radars.Mara Holdings (NASDAQ: MARA) and Soluna Holdings (NASDAQ: SLNH) don't receive as much attention in this industry. They are smaller than Nebius and Iren, but both have pivoted away from crypto mining and now have multigigawatt pipelines of AI data center projects under development. These projects should produce tremendous recurring revenues once they are complete. Here are some key details to consider when comparing these two growth stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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