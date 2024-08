MARKT USA/Etwas fester - Nvidia klar auf Erholungskurs

Ein etwas festerer Start zeichnet sich am Donnerstag an der Wall Street ab. Im Fokus dürfte der Technologiesektor nach den Quartalszahlen von Nvidia stehen, die besser als erwartet ausfielen, wobei sich Umsatz und Gewinn jeweils mehr als verdoppelten. Dass der Kurs nachbörslich um 7 Prozent einknickte, wurde von Marktteilnehmern unterschiedlich begründet. Manche meinten, der Ausblick überzeuge nicht in allen Punkten, andere verwiesen auf die im Berichtsquartal etwas gesunkene Bruttomarge und wieder andere verwiesen auf bereits bekannte Probleme mit der neuen Chipgeneration "Blackwell", die ein Quartal später als geplant in Serie geht.

Mittlerweile haben sich die Gemüter aber deutlich beruhigt, insbesondere was die Kritik betrifft, dass Nvidia anders als in früheren Quartalen diesmal nicht die höchsten Einzelprognosen übertroffen habe. Entsprechend liegt der Kurs vorbörslich nur noch rund 1,5 Prozent im Minus. Andere Chipwerte wie AMD, Intel oder Broadcom zeigen sich uneinheitlich, nah an ihren Vortagesschlusskursen.

Positiv kommen die Zahlen von Salesforce an. Umsatz, Gewinn und operative Marge des SAP-Konkurrenten übertrafen die Erwartungen. Zudem hob das Unternehmen den Ausblick an. Die Aktie verbessert sich in der Vorbörse um 4,8 Prozent. HP hat im dritten Quartal zwar den Umsatz etwas stärker gesteigert als erwartet, doch ging der Gewinn zurück und verfehlte die Konsensschätzung. Die Aktie fällt um 1,9 Prozent.

Crowdstrike reduzieren sich um 2,3 Prozent. Das Unternehmen verdiente zwar in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr als erwartet, senkte aber seine Jahresziele und gab einen pessimistischen Ausblick auf das laufende Quartal.

Warten auf Preisdaten am Freitag

Der Fokus des Marktes richte sich nach den Zahlen von Nvidia nun wieder verstärkt auf die US-Konjunkturdaten und deren Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank, heißt es im Handel. Spannend dürfte es aber erst am Freitag werden. Dann steht der PCE-Deflator der US-Konsumausgaben im August auf dem Programm. Am Berichtstag werden lediglich die BIP-Daten für das zweite Quartal revidiert. Daneben werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung berichtet.

