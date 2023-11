MARKT USA/Kaum verändert - Nvidia nach Zahlen etwas leichter

Einen kaum veränderten Start an der Wall Street deuten die Futures auf die Aktienindizes am Mittwoch an. Die Anleger dürften zögern, vor der Feiertagspause neue Engagements einzugehen. Am Donnerstag bleiben die Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag findet lediglich ein verkürzter Handel statt. Zur Vorsicht tragen auch die Ergebnisse von Nvidia bei, die nach Börsenschluss am Dienstag veröffentlicht wurden. Der KI-Chiphersteller übertraf zwar die Umsatz- und Gewinnerwartungen, die Aktie gibt jedoch um 0,4 Prozent nach. "Die Erwartungen könnten für eine Aktie, die seit Jahresbeginn um mehr als 240 Prozent gestiegen ist, einfach zu hoch gesteckt gewesen sein", so Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank. Zudem übertraf Nvidia beim Umsatz die Erwartungen nicht so stark wie in den vorangegangenen Quartalen.

Die Reaktion auf die Ergebnisse von Nvidia könnte die Begeisterung der Anleger für KI dämpfen, vermutet Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. "Anders ausgedrückt: Bestimmte Marktsektoren, vor allem Techwerte, werden jetzt als ein wenig überkauft wahrgenommen", fügt er hinzu. Der technologielastige Nasdaq 100 ist 2023 bisher um 45,6 Prozent gestiegen, während der S&P-500 um 18,2 Prozent zugelegt hat.

Im Fokus stehen daneben noch Konjunkturdaten, darunter die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter.

Bei den Einzelwerten geht es für HP um 2,5 Prozent nach unten. Das Unternehmen litt in seinem vierten Geschäftsquartal unter einer schwächeren Nachfrage nach PCs und Druckern, schnitt aber dennoch im Rahmen der Erwartungen ab und bestätigte den Gewinnausblick für 2023/24.

Urban Outfitters wartete mit einem starken Rückgang der vergleichbaren Umsätze im Berichtsquartal auf. Der Kurs fällt darauf um 6,5 Prozent. Der Einzelhändler Nordstrom schaffte es trotz gesunkener Umsätze, schwarze Zahlen zu schreiben, die zudem etwas höher ausfielen als von Analysten geschätzt. Der Kurs gibt um 0,8 Prozent nach.

Autodesk werden um 6,6 Prozent nach unten genommen. Das Softwareunternehmen übertraf zwar die Erwartungen für das Berichtsquartal, präsentierte aber nur einen durchwachsenen Ausblick.

