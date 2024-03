MARKT USA/Weiter aufwärts nach Fed - Micron beflügelt Tech-Sektor

Die Aufwärtstendenz an der Wall Street dürfte sich auch am Donnerstag fortsetzen, wenn auch mit vermindertem Tempo. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,4 Prozent zu. Für die Renditen am Anleihemarkt geht es mit der Aussicht auf bald sinkende Zinsen dagegen nach unten.

Die Aussagen der US-Notenbank deuten weiter darauf hin, dass es im Sommer eine erste Zinssenkung geben wird. Mit den zuletzt gestiegenen Inflationsdaten hatte sich hier eine verstärkte Unsicherheit breit gemacht. Doch die FOMC-Mitglieder rechnen für 2024 weiterhin mit drei Zinssenkungen. Die erste dürfte nach Erwartung des Marktes im Juni erfolgen, die Wahrscheinlichkeit hierfür wird aktuell mit 76,1 Prozent eingepreist nach 64 Prozent vor Beginn der Fed-Sitzung am Dienstag.

Für Impulse am Markt könnten auch eine ganze Reihe von US-Konjunkturdaten sorgen. So stehen vorbörslich die wöchentlichen Erstanträge, die Leistungsbilanz für das vierte Quartal und der Philadelphia-Fed-Index für März auf der Agenda. Nach der Startglocke folgen noch die Einkaufsmanager für das Verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor sowie die Frühindikatoren für Februar und die Verkäufe bestehender Häuser, ebenfalls für den Februar.

Der weiter andauernde KI-Hype dürfte durch die Ergebnisse von Micron Technology für das zweite Quartal weitere Nahrung erhalten. Denn der Boom bei der Künstlichen Intelligenz hat den Chiphersteller überraschend zurück in die Gewinnzone geführt. Auch der Umsatz übertraf die Markterwartungen. Nach Aussage von Chief Executive Sanjay Mehrotra gehört Micron zu den am besten positionierten Unternehmen, um von den Chancen im Bereich KI zu profitieren. Die Aktie legt vorbörslich um 17,7 Prozent zu. Im Gefolge steigen die Papiere von AMD um 1,8 Prozent und Western Digital legen um 6,1 Prozent zu.

Dagegen fällt die Apple-Aktie um 1,2 Prozent. Es wird damit gerechnet, dass das US-Justizministerium noch in diesem Monat eine lange erwartete Kartell-Klage gegen den iPhone-Hersteller einreichen wird.

Zudem feiert die Reddit-Aktie am Donnerstag ihr Börsendebüt. Das Social-Media-Unternehmen hat den Ausgabepreis auf 34 Dollar je Aktie und damit am oberen Ende der Preisspanne von 31 bis 34 Dollar festgelegt.

