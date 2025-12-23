Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
23.12.2025 14:13:42
"Marktmacht ausgenutzt": Italienische Kartellbehörde verhängt Millionenstrafe gegen Ryanair
Es hat sich herumgesprochen: Flüge mit Ryanair kosten nicht viel. Auch Reisebüros wollen die Angebote nutzen und mit Gewinn weiterverkaufen. Der Fluggesellschaft ist das ein Dorn im Auge, sie geht eine Zeitlang entschieden dagegen vor. Jetzt gibt's die Quittung dafür.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
