Ryanair Holdings Aktie

WKN: 908889 / ISIN: US7835131043

23.12.2025 14:13:42

"Marktmacht ausgenutzt": Italienische Kartellbehörde verhängt Millionenstrafe gegen Ryanair

Es hat sich herumgesprochen: Flüge mit Ryanair kosten nicht viel. Auch Reisebüros wollen die Angebote nutzen und mit Gewinn weiterverkaufen. Der Fluggesellschaft ist das ein Dorn im Auge, sie geht eine Zeitlang entschieden dagegen vor. Jetzt gibt's die Quittung dafür.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
