Markus Heer als neuer Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank vorgeschlagen



27.03.2024 / 07:00 CET/CEST

Gemäss Art. 53 KR Glarus, 27. März 2024 – Der Regierungsrat des Kantons Glarus beantragt die Neuwahl von Regierungsrat Markus Heer als neuen Regierungsratsvertreter in den Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank. Aufgrund der Vakanz infolge des unerwarteten Hinschieds von Martin Leutenegger bleibt Benjamin Mühlemann dem Verwaltungsrat als unabhängiges Mitglied noch bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 erhalten. Verwaltungsrat Benjamin Mühlemann wurde im Herbst 2023 in den Ständerat gewählt und scheidet damit aus dem Glarner Regierungsrat und als Regierungsratsvertreter im Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank aus. Anstelle von Benjamin Mühlemann beantragt der Kanton Glarus, den 47-jährigen Regierungsrat Markus Heer als Regierungsratsvertreter und neues Mitglied in den Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank zu wählen. Der Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank unterstützt den Antrag des Kantons und wird der ordentlichen Generalversammlung vom 26. April 2024 die Wahl von Regierungsrat Markus Heer beantragen.



Markus Heer ist seit 2021 Regierungsrat des Kantons Glarus, derzeit in der Funktion als Vorsteher des Departements Bildung und Kultur, ab der kommenden Landsgemeinde wird er das Departement Finanzen und Gesundheit leiten. Er war zuvor als Assistent im öffentlichen Recht an Lehrstühlen der Universität Zürich, als Auditor am Bezirksgericht Meilen und als Gerichtsschreiber am Verwaltungsgericht des Kantons Zürich tätig. Von 2011 bis 2021 war er Präsident des Verwaltungsgerichts des Kantons Glarus. Markus Heer studierte Rechtswissenschaften an der Universität Zürich und erlangte im Jahr 2006 den Doktortitel und im Jahr 2009 das Anwaltspatent. Infolge des unerwarteten Hinschieds des ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten Martin Leutenegger hat sich im Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank eine Vakanz ergeben. Benjamin Mühlemann hat sich aufgrund der besonderen Umstände bereit erklärt, sich als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats für eine Übergangsphase von einem Jahr (d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2025) zur Verfügung zu stellen. Kontakt:

Ariane Riedi Wirth

Bereichsleiterin Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 71 30

E-Mail: ariane.riedi.wirth@glkb.ch

