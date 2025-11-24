Liechtensteinische Landesbank Aktie
WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575
|
24.11.2025 07:00:09
Markus Schifferle wird neuer CFO der LLB-Gruppe
|
Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Personalie
Vaduz, 24. November 2025. Der Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB) ernennt Markus Schifferle zum neuen Group Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Gruppenleitung der LLB-Gruppe. Die Nachbesetzung erfolgt im Zuge der Ernennung des bisherigen Group CFO Christoph Reich zum Group CEO im September 2025.
Markus Schifferle verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bankenwesen. Seit 2011 ist er innerhalb der LLB-Gruppe in verschiedenen Funktionen tätig. Zuletzt verantwortete er als Leiter Group Finance & Risk zentrale Aufgaben im Bereich Finanzen und Risikomanagement. Dabei hat er sowohl seine operative als auch strategische Stärke unter Beweis gestellt.
Wichtige Termine
Kurzporträt
Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'353 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 30. Juni 2025 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 117.2 Mia.
Kontakt
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Liechtensteinische Landesbank / LLB
|Staedtle 44
|9490 Vaduz
|Schweiz
|Telefon:
|+423 236 88 11
|Fax:
|+423 236 88 22
|E-Mail:
|llb@llb.li
|Internet:
|www.llb.li
|ISIN:
|LI0355147575
|Valorennummer:
|35514757
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2234588
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2234588 24.11.2025 CET/CEST
