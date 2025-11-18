Liechtensteinische Landesbank Aktie
SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Liechtensteinische Landesbank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Liechtensteinische Landesbank-Aktie bei 55,30 CHF. Bei einem Liechtensteinische Landesbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,808 Liechtensteinische Landesbank-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Liechtensteinische Landesbank-Aktie auf 76,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,61 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 37,61 Prozent vermehrt.
Liechtensteinische Landesbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
