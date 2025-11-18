Liechtensteinische Landesbank Aktie

Liechtensteinische Landesbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Liechtensteinische Landesbank-Investment im Blick 18.11.2025 10:03:39

SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Liechtensteinische Landesbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Liechtensteinische Landesbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Liechtensteinische Landesbank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Liechtensteinische Landesbank-Aktie bei 55,30 CHF. Bei einem Liechtensteinische Landesbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,808 Liechtensteinische Landesbank-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Liechtensteinische Landesbank-Aktie auf 76,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,61 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 37,61 Prozent vermehrt.

Liechtensteinische Landesbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)mehr Nachrichten

Analysen zu Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) 81,00 -1,22% Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:17 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen