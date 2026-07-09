Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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09.07.2026 19:02:50
Massive News: Broadcom Is Entering a New AI Growth Phase
Broadcom (NASDAQ: AVGO) is becoming a more important part of the AI infrastructure race as companies like OpenAI push into custom chips. The bull case is powerful: better efficiency, lower compute costs, and a deeper role in AI. But valuation and execution risk still make this story more complicated than it first looks.Stock prices used were the market prices of June 29, 2026. The video was published on July 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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