Match Group Aktie
WKN DE: A2P75D / ISIN: US57667L1070
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04.11.2026 05:42:40
Match Group: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 2, 2026, Match Group (NASDAQ:MTCH) announced that Tinder global daily active users returned to year-over-year growth in September for the first time in three and a half years. Stabilizing core user engagement signals that recent product changes are improving customer retention. Three things management said stand out.
Management focused product development on improving recommendation quality and safety to drive monthly active users, or customers who log into the app at least once a month. Rebuilding user retention across core demographics narrowed monthly user declines and restored daily active user growth.
Hinge generates nearly twice the revenue per payer, or average money collected from each paying subscriber, compared to Tinder. Introducing cheaper subscription options expands payer conversion among women and cost-conscious users without compromising overall app economics.
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