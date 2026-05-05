Match Group Aktie
WKN DE: A2P75D / ISIN: US57667L1070
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06.05.2026 00:39:20
Match Group (MTCH) Q1 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Tuesday, May 5, 2026 at 5 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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20.04.26
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