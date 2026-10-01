Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
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02.10.2026 00:34:16
Mattel attracts takeover interest from Authentic Brands Group: source
There is no guarantee that Mattel will be open to the offerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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