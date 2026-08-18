Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
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18.08.2026 20:02:29
Barbie box office smash isn’t yet a boon for Mattel
California-based toy mainstay that owns the famous doll brand has an enterprise value of just above $6bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Mattel Inc.
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18.08.26
|Barbie box office smash isn’t yet a boon for Mattel (Financial Times)
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10.08.26
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Analysen zu Mattel Inc.
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