Mayr-Melnhof Karton-Aktie letztlich tiefer: Mayr-Melnhof Karton mit Ergebniseinbruch in neun Monaten 2023

Der Periodenüberschuss reduzierte sich um 71 Prozent auf 91,2 Mio. Euro, das Ergebnis vor Steuern sank um 72 Prozent auf 118,9 Mio. Euro und beim Betriebsergebnis gab es ein Minus von 65 Prozent auf 159,8 Mio. Euro. Die Umsätze gaben um 7,4 Prozent auf 3,197 Mrd. Euro nach.

Ein Markt- und umbaubedingter Volumenrückgang habe weiter auf das Ergebnis gedrückt, die Rahmenbedingungen blieben infolge inflationsbedingter Konsumzurückhaltung und gesamtwirtschaftlicher Abschwächung angespannt, so das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung. Eine unmittelbare Erholung sei nicht erkennbar. Das eingeleitete "Profit und Cash Protection-Programm" beginne aber zu greifen.

"Die MM Gruppe bewegt sich nach dem Rekordjahr 2022 seit mehreren Quartalen in einem Marktumfeld mit deutlich reduzierter Nachfrage in der Papier- und Kartonindustrie und zunehmendem Preisdruck. Obwohl der Lagerabbau in der Supply Chain vielerorts zu Ende zu gehen scheint, hält die Kaufzurückhaltung der Konsumenten inflationsbedingt und infolge der gesamtwirtschaftlichen Abschwächung auf unseren europäischen Hauptmärkten an", so Konzernchef Peter Oswald. Zum Ausblick hielt Mayr-Melnhof Karton fest: "Eine Marktbelebung ist aktuell nicht in Sicht, aber die Talsohle scheint erreicht und der Lagerabbau in der Supply Chain weitgehend abgeschlossen zu sein."

In Wien ging es für die Aktien von Mayr-Melnhof letztlich 0,17 Prozent auf 114,40 Euro abwärts.

stf/ivn