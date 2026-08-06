MBIA Aktie
WKN: 874020 / ISIN: US55262C1009
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06.08.2026 22:51:50
MBIA Inc. Q2 Loss Drops
(RTTNews) - MBIA Inc. (MBI) released Loss for second quarter of -$46 million
The company's earnings totaled -$46 million, or -$0.91 per share. This compares with -$56 million, or -$1.12 per share, last year.
Excluding items, MBIA Inc. reported adjusted earnings of -$7 million or -$0.14 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.4% to $27 million from $23 million last year.
MBIA Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$46 Mln. vs. -$56 Mln. last year. -EPS: -$0.91 vs. -$1.12 last year. -Revenue: $27 Mln vs. $23 Mln last year.
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