MBIA Inc. Q2 Loss Drops

(RTTNews) - MBIA Inc. (MBI) released Loss for second quarter of -$46 million

The company's earnings totaled -$46 million, or -$0.91 per share. This compares with -$56 million, or -$1.12 per share, last year.

Excluding items, MBIA Inc. reported adjusted earnings of -$7 million or -$0.14 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.4% to $27 million from $23 million last year.

MBIA Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$46 Mln. vs. -$56 Mln. last year. -EPS: -$0.91 vs. -$1.12 last year. -Revenue: $27 Mln vs. $23 Mln last year.