Mc Grath Rent CorpShs Aktie
WKN: 919322 / ISIN: US5805891091
|
25.02.2026 22:14:02
McGrath Rentcorp Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - McGrath Rentcorp (MGRC) released earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $48.82 million, or $2.02 per share. This compares with $38.94 million, or $1.58 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 5.3% to $256.76 million from $243.74 million last year.
McGrath Rentcorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $48.82 Mln. vs. $38.94 Mln. last year. -EPS: $2.02 vs. $1.58 last year. -Revenue: $256.76 Mln vs. $243.74 Mln last year.
