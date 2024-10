MDAX aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag in Grün

So bewegt sich der MDAX am Mittwochnachmittag.

Um 15:42 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 27 109,79 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 266,472 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,042 Prozent schwächer bei 27 075,77 Punkten, nach 27 087,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 244,02 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 050,21 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 0,786 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 23.09.2024, den Stand von 25 996,06 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.07.2024, den Stand von 25 298,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 24 079,62 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 1,01 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 4,73 Prozent auf 40,95 EUR), TUI (+ 2,39 Prozent auf 7,71 EUR), Gerresheimer (+ 2,30 Prozent auf 84,65 EUR), Befesa (+ 1,54 Prozent auf 23,70 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,53 Prozent auf 62,90 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-2,81 Prozent auf 31,18 EUR), Stabilus SE (-2,07 Prozent auf 35,45 EUR), KION GROUP (-1,64 Prozent auf 34,81 EUR), thyssenkrupp (-1,60 Prozent auf 3,21 EUR) und Lufthansa (-1,51 Prozent auf 6,66 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 2 576 578 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 18,786 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die thyssenkrupp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 16,12 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

