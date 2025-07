MDAX aktuell: MDAX klettert

Der MDAX verbucht am Mittag Zuwächse.

Um 12:10 Uhr steigt der MDAX im XETRA-Handel um 1,50 Prozent auf 31 524,73 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 312,637 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,027 Prozent stärker bei 31 066,18 Punkten, nach 31 057,91 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 579,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 064,26 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 3,99 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.06.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 871,79 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2025, bewegte sich der MDAX bei 24 866,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2024, lag der MDAX noch bei 25 252,18 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 22,57 Prozent zu. Bei 31 579,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 135,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell RENK (+ 4,03 Prozent auf 72,28 EUR), Aurubis (+ 3,80 Prozent auf 92,80 EUR), Bechtle (+ 3,48 Prozent auf 40,44 EUR), Jungheinrich (+ 3,04 Prozent auf 42,70 EUR) und DWS Group GmbH (+ 2,86 Prozent auf 49,66 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen AIXTRON SE (-0,80 Prozent auf 16,02 EUR), EVOTEC SE (-0,80 Prozent auf 7,21 EUR), Deutsche Wohnen SE (-0,21 Prozent auf 23,25 EUR), HELLA GmbH (+ 0,00 Prozent auf 88,00 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,00 Prozent auf 91,95 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 459 387 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 28,560 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. RTL-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,54 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at