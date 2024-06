MDAX aktuell: MDAX schließt im Minus

Der MDAX zeigte sich am Abend in Rot.

Schlussendlich bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0,41 Prozent leichter bei 25 362,59 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 253,158 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 25 474,60 Punkte an der Kurstafel, nach 25 467,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 25 666,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 226,70 Punkten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,253 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 27 124,24 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, bei 26 871,42 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 26.06.2023, bei 26 832,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 5,50 Prozent. Bei 27 641,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3,48 Prozent auf 68,30 EUR), Befesa (+ 2,62 Prozent auf 30,58 EUR), KION GROUP (+ 2,45 Prozent auf 38,91 EUR), Scout24 (+ 1,54 Prozent auf 72,45 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,53 Prozent auf 103,05 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil HelloFresh (-7,94 Prozent auf 4,73 EUR), Delivery Hero (-6,64 Prozent auf 23,35 EUR), TUI (-5,52 Prozent auf 6,54 EUR), Nordex (-2,91 Prozent auf 12,01 EUR) und Aurubis (-2,81 Prozent auf 74,35 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 042 894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 19,303 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Die Lufthansa-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at