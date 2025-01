MDAX aktuell: MDAX schwächelt am Montagmittag

So bewegt sich der MDAX mittags.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,76 Prozent leichter bei 25 910,33 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 257,675 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,423 Prozent leichter bei 25 998,04 Punkten, nach 26 108,46 Punkten am Vortag.

Bei 25 998,81 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 839,56 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 27.12.2024, bei 25 705,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, einen Stand von 27 259,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, den Stand von 26 174,57 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 0,745 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 26 284,49 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 989,87 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell thyssenkrupp (+ 4,18 Prozent auf 4,66 EUR), LEG Immobilien (+ 2,82 Prozent auf 75,72 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 2,66 Prozent auf 23,15 EUR), TAG Immobilien (+ 2,56 Prozent auf 13,22 EUR) und HelloFresh (+ 2,32 Prozent auf 11,67 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-8,02 Prozent auf 12,80 EUR), HOCHTIEF (-7,27 Prozent auf 132,70 EUR), JENOPTIK (-5,14 Prozent auf 21,06 EUR), KION GROUP (-4,53 Prozent auf 34,34 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,89 Prozent auf 121,10 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 2 929 389 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 20,968 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Die TRATON-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 14,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

