MDAX aktuell: MDAX steigt

Der MDAX gewinnt am Montag an Fahrt.

Um 15:42 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 0,47 Prozent aufwärts auf 25 163,44 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 245,624 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,215 Prozent auf 25 100,43 Punkte an der Kurstafel, nach 25 046,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 100,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 248,71 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.08.2024, wies der MDAX einen Stand von 24 249,84 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der MDAX 26 861,07 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27 060,64 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 6,24 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Siltronic (+ 3,21 Prozent auf 70,65 EUR), Gerresheimer (+ 2,62 Prozent auf 105,60 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,47 Prozent auf 120,30 EUR), Ströer SE (+ 2,37 Prozent auf 56,20 EUR) und United Internet (+ 2,26 Prozent auf 19,00 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HUGO BOSS (-5,43 Prozent auf 33,60 EUR), KION GROUP (-3,87 Prozent auf 31,01 EUR), thyssenkrupp (-2,22 Prozent auf 2,91 EUR), Stabilus SE (-1,76 Prozent auf 36,25 EUR) und Aurubis (-1,64 Prozent auf 66,10 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 932 052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 19,458 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die RTL-Aktie mit 16,86 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

