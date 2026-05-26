MDAX aktuell: MDAX verbucht Abschläge

Beim MDAX stehen die Signale am Dienstag auf Stabilisierung.

Um 15:41 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 32 761,92 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 377,222 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,364 Prozent auf 32 688,51 Punkte an der Kurstafel, nach 32 807,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32 808,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32 493,32 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, stand der MDAX bei 30 249,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 452,62 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 390,05 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,75 Prozent aufwärts. Bei 32 910,19 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Aurubis (+ 3,29 Prozent auf 207,40 EUR), K+S (+ 2,78 Prozent auf 14,78 EUR), United Internet (+ 1,99 Prozent auf 26,68 EUR), Schaeffler (+ 1,83 Prozent auf 10,04 EUR) und RENK (+ 1,80 Prozent auf 51,52 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Nemetschek SE (-3,40 Prozent auf 62,60 EUR), HENSOLDT (-3,06 Prozent auf 86,30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,52 Prozent auf 44,14 EUR), Sartorius vz (-2,47 Prozent auf 228,70 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,38 Prozent auf 98,30 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 853 661 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41,505 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at