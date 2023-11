MDAX aktuell: MDAX zum Start mit Kursplus

Am Donnerstag erhöht sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,99 Prozent auf 24 538,48 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 220,697 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,843 Prozent auf 24 261,95 Punkte an der Kurstafel, nach 24 059,04 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 538,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 261,95 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 2,79 Prozent. Vor einem Monat, am 02.10.2023, wies der MDAX einen Stand von 25 773,43 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 02.08.2023, mit 28 044,80 Punkten bewertet. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, bei 23 751,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gab der Index bereits um 3,68 Prozent nach. Bei 29 815,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. 23 626,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Lufthansa (+ 7,17 Prozent auf 7,04 EUR), Delivery Hero (+ 5,35 Prozent auf 25,69 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,20 Prozent auf 111,30 EUR), Scout24 (+ 4,31 Prozent auf 61,02 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,31 Prozent auf 26,88 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-3,98 Prozent auf 53,10 EUR), HOCHTIEF (-0,86 Prozent auf 97,55 EUR), Talanx (-0,17 Prozent auf 60,45 EUR), United Internet (+ 0,05 Prozent auf 19,78 EUR) und Vitesco Technologies (+ 0,11 Prozent auf 92,50 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 612 219 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 15,352 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Die Telefonica Deutschland-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at