MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Der MDAX bleibt auch am Dienstag im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,54 Prozent höher bei 23 972,68 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 219,665 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,067 Prozent auf 23 860,43 Punkte an der Kurstafel, nach 23 844,34 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 005,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 860,43 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der MDAX auf 26 075,11 Punkte taxiert. Der MDAX bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 28 837,05 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, wies der MDAX einen Stand von 23 678,05 Punkten auf.

Der Index gab auf Jahressicht 2023 bereits um 5,90 Prozent nach. Bei 29 815,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 626,97 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Knorr-Bremse (+ 3,45 Prozent auf 56,36 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,33 Prozent auf 107,15 EUR), TAG Immobilien (+ 2,07 Prozent auf 10,03 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 1,95 Prozent auf 38,60 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,76 Prozent auf 56,66 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen TeamViewer (-2,17 Prozent auf 14,22 EUR), HelloFresh (-1,56 Prozent auf 20,82 EUR), Stabilus SE (-1,31 Prozent auf 60,50 EUR), HENSOLDT (-1,21 Prozent auf 27,66 EUR) und Telefonica Deutschland (-0,81 Prozent auf 1,59 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 225 390 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 15,300 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die Lufthansa-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at